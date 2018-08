Es geht vor allem um eines: Party machen. Zum "Holi-Festival" kamen am Samstag gut 4000 Menschen in den Heidelgarden, um sich gegenseitig mit Farbe zu bewerfen. Eigentlich stammt diese Tradition aus Indien, wo so der Frühling begrüßt wird. Foto: vaf

Von Sara Wess

Heidelberg. Der Countdown auf der Leinwand läuft, die Menge vor der Bühne brüllt ausgelassen: "Fünf, vier, drei, zwei, eins ...!" Bei "null" werfen die Feierwütigen wie auf Kommando Unmengen an Farbpulver in die Luft. Eine gewaltige bunte Wolke schwebt über den Menschen, die nun wieder auf die elektronische Musik tanzen. Das war der Startschuss für das "Holi Festival" am Samstag im Heidelgarden beim Tiergartenschwimmbad.

Die Idee zu diesem Festival stammt ursprünglich aus Indien, dort begrüßt man den Frühling traditionell mit einem Straßenfest, bei dem auch das gefärbte und geweihte Pulver zum Einsatz kommt. Mit dieser indischen Tradition hat das Heidelberger "Holi Festival" jedoch wenig zu tun - den Besuchern geht es da vor allem um eins: Party machen.

Inzwischen ist auch der letzte Besucher auf dem Platz komplett bunt eingefärbt, die überwiegend weiße Kleidung strahlt in einem Gemisch aus pinkfarbenem, blauem und grünem Pulver. Der Regen, der pünktlich zum ersten großen Farbwurf einsetzt, verwandelt die Fläche innerhalb weniger Minuten in eine bunte Pfütze. Doch die Feiernden lassen sich davon die Laune nicht verderben: "Die Stimmung hier ist total genial, da ändert auch so ein bisschen Regen nichts dran!", schreit Susanne, um die Musik zu übertönen. Die 36-Jährige aus Heiligkreuzsteinach ist mit ihrer 16-jährigen Tochter hier, sie wollen nächstes Jahr wieder kommen. Als der Regen stärker wird, werden die Besucher kreativ: Sie suchen Schutz unter Bierbänken, Pappkartons, Mülltüten und in den Dixie-Toiletten. Auch Daniel Lenz wartet, bis das Unwetter vorbei ist. Er ist zum ersten Mal mit seinen Freunden hier. "Wir haben gehört, dass die Stimmung hier immer so gut sein soll, und das mit der Farbe finde ich auch richtig cool. Die Musik hier höre ich zwar nicht privat, aber zum Feiern geht die gut ab", findet der 17-jährige Schüler.

Axel Kappey ist der Initiator des Festivals, vor sechs Jahren hat er es in Heidelberg etabliert. "Im Jahr 2010 waren wir mit die ersten Veranstalter auf dem europäischen Markt, alle anderen sind Nachahmer", erklärt der Altstädter. "Unsere DJ’s sind richtig gut, die spielen auf den richtig großen Festivals wie dem "Tomorrowland" in Belgien", sagt Kappey. Mittlerweile gibt es eine richtige Welle an "Holi Festivals" in ganz Europa. Den knapp 4000 Besuchern am Samstag hat es gefallen. In ihren bunten, vor Nässe triefenden Klamotten gingen sie anschließend nach Hause - viele von ihnen wollen auch im nächsten Jahr wieder kommen.