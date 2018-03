Von Philipp Neumayr

Für die Sportler vom Heidelberger Turnverein (HTV) war es ein besonderer Nachmittag: Endlich dürfen sie wieder ihrer Leidenschaft nachgehen. Denn die Klingenteichhalle - die sportliche Heimat des HTV - ist nach zweieinhalb Jahren Sanierung fertig. "Es ging darum, diese Halle in ihrer historischen Bestimmung zu belassen", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der offiziellen Einweihung am Mittwochabend. Denn zwischen diesen Wänden steckt tatsächlich eine Menge altstädtischer Geschichte.

Die Klingenteichhalle wurde im Jahr 1896 von Wilhelm Mai für den HTV erbaut. Es ist ein zweigeschossiges, giebelständiges Steingebäude mit Hallenbereich im spätklassizistischen Stil. Entgegen seiner ursprünglichen Bestimmung diente das Gebäude nicht nur dem Sport, sondern musste in Kriegszeiten auch für die Lagerung von Getreide sowie als Lazarett herhalten. Im Jahr 1970 hat sich die Stadt erstmals ihrer baufälligen Substanz angenommen und investierte bis 1976 dafür eine damals beachtliche Summe von einer Million D-Mark.

Und auch die jüngste Sanierung sollte nicht ganz günstig werden: Knapp drei Millionen Euro betrugen die Baukosten bis zur Fertigstellung. Herausgekommen ist ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann - auch in Sachen Energieeffizienz: Denn die Halle verbraucht fortan 58 Prozent weniger als bisher. In der Umsetzung keine leichte Aufgabe für den Architekten Jürgen Mayer, denn "eine energetische Sanierung führt zu ganz starken Vorgaben". Wie also geht man so ein Projekt an? "Das Vorhandene herausarbeiten und dem Gebäude seine Charakteristik zurückgeben - denn Denkmal verpflichtet", so Mayer.

Da kann es durchaus auch mal länger dauern. Eigentlich war die Fertigstellung für Dezember 2014 geplant, am Ende dauerte es knapp eineinhalb Jahre länger. Nach Baubeginn im November 2013 "lief eigentlich alles wie am Schnürchen", sagt Xenia Hirschfeld, die Leiterin des städtischen Gebäudemanagements. Da sich die Putz- und Stuckarbeiten aber als mangelhaft entpuppten, musste der Firma gekündigt und ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren eingeleitet werden. Erst im April 2015 konnten die Bauarbeiten weitergehen.

Nun aber ist es so weit: Es darf wieder getanzt, geturnt, gespielt und an alte Erfolge angeknüpft werden. Schließlich feierten die Damen des Turnvereins hier sieben Basketballmeisterschaften. Aber nicht nur die Vergangenheit wurde an diesem Abend hochgehalten: Die jungen Turnerinnen ließen sich es nicht nehmen, die neuen Räumlichkeiten mit akrobatischen Verrenkungen und tänzerischen Einlagen auf ihre Art einzuweihen.