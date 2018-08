hö. Der Mann, der am Donnerstag gegen 13 Uhr vom Wieblinger Wehrsteg in den Neckar gesprungen war, wird immer noch vermisst. So berichtet die Polizei auf RNZ-Anfrage. Mittlerweile wurde die Suche nach dem 33-Jährigen eingestellt: "Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Wo er untergegangen ist, ist er auf jeden Fall nicht", sagt DLRG-Einsatzleiter Christoph Hagedorn. Denn genau dort hatten Berufsfeuerwehr und DLRG getaucht, aus Mannheim wurde sogar ein Sonargerät herbeigeschafft. Der Neckarkanal wurde eigens gespült, weswegen die Bauarbeiten am Wehrsteg und auch die gesamte Schifffahrt eingestellt werden mussten.

Somit wird damit gerechnet, dass der Mann - von dessen Tod nach Stand der Dinge ausgegangen werden muss - längst Richtung Schwabenheim oder Feudenheim getrieben sein muss, denn, so weiß Hagedorn: "Die Strömung ist mit 1,6 Metern pro Sekunde ziemlich stark, außerdem ist der Grund des Kanals ziemlich glatt - da bleibt keiner liegen." Das wiederum würde bedeuten, dass der Körper des 33-Jährigen schon nach gut 40 Minuten in Schwabenheim angekommen sein könnte. "Wir können jetzt nur warten, bis man ihn findet", sagt Hagedorn; die Polizei kündigte zusätzliche Streifenfahrten an.

Immer noch ist unklar, wieso der Mann, der von zwei Frauen und einem Mann begleitet wurde, sich plötzlich in den Neckar stürzte. Man weiß bisher nur, dass es aus freien Stücken geschah - und nicht etwa in Selbstmordabsicht. Betrunken war der 33-Jährige auch nicht. Möglicherweise unterschätzte er einfach die Geschwindigkeit des Flusses und den Sog, der ihn nach unten zog. Hagedorn weiß: "Der Neckar hat seine Tücken. Er ist nicht so harmlos, wie er aussieht - auch nicht für gute Schwimmer."

Erst vor einem Monat waren zwei junge Männer von der Ernst-Walz-Brücke aus Jux und Dollerei in den Neckar gesprungen, schwammen aber unverletzt ans Ufer. Vier Tage vorher hatte eine Frau versucht, ihren Hund zu retten, der im Neckar baden wollte und von der starken Strömung mitgerissen worden war. Nur mit vereinten Kräften konnte man sie aus dem Wasser ziehen. Der Hund wurde abgetrieben.