Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Die 100.000 Besucher, die über das Jahr in den Karlstorbahnhof kommen, können nicht irren: coole Location, tolles Programm, heiße Partys. Der Mix stimmt offenbar. Nur eines stimmt schon seit einiger Zeit nicht mehr: das Raumangebot. Zu eng, zu klein, zu stickig, zu unpraktisch. Das wissen auch der Oberbürgermeister und der Gemeinderat, weshalb sie eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gaben, wie dem Kulturzentrum geholfen werden kann. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie kann sich sehen lassen. Jetzt arbeitet die Verwaltung an einer Vorlage für den Gemeinderat, der noch in diesem Jahr zustimmen soll.

Wie immer geht es dabei um die Kosten: Elf Millionen Euro würde der Umbau (alles inklusive) kosten. Und Karlstor-Geschäftsführerin Ingrid Wolschin ist optimistisch, dass ein Drittel davon über Landes- und Bundeszuschüsse kommt. Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung, zu dem neben Rainer Kern und Dorothea Paschen vom Trägerverein auch Unterstützer Manfred Lautenschläger gekommen war, ging es aber vorrangig nicht um die Kosten, sondern darum, den Heidelbergern klarzumachen, wie wichtig diese Institution mittlerweile für die Stadt ist.

Dass der "Karlstorbahnhof" an seine Grenzen gestoßen ist, das hängt mit der "Europäischen Versammlungsstättenverordnung" zusammen. Die sieht nämlich vor, dass der große Saal maximal nur noch 220 Plätze aufnehmen darf. Viel zu klein für viele Events. Und unbestuhlt will sich keiner stundenlang eine Theateraufführung anschauen. Um den Großen Saal auf 450 Sitzplätze zu erweitern, sieht der Siegerentwurf der Machbarkeitsstudie vor, den Saal nach unten hin zu erweitern. Außerdem können über dem abgesenkten Saal multifunktionale Räume entstehen. Äußerlich bliebe das Gebäude unverändert, lediglich die Neugestaltung des Karlstorplatzes würde mit einer großzügigen Treppenanlage auf die Erweiterung hindeuten.

Einer, der hinter dem Projekt steht, ist Unternehmer Manfred Lautenschläger. Ihn konnten die "Karlstormacher" begeistern. "Heidelberg hat so viele Pfunde, mit denen man wuchern muss" sagt er - und das Kulturhaus gehört für ihn als "Ergänzung" der Kulturszene dazu. Worte, welche die Drei vom Bahnhof gerne hören, kämpfen sie doch seit Jahren um gutes Programm und finanzielle Förderung. Ingrid Wolschin, seit 14 Jahren auf diesem Posten, weiß um die Mängel des Hauses. "Noch heute haben wir unter den Sparmaßnahmen der Anfangszeit zu leiden. Und seit 2004 arbeiten wir auf einer Dauerbaustelle". Zustände, die einer Weiterentwicklung des Drei-Sparten-Hauses - Musik, Theater, Kino - nicht gerade förderlich sind. Denn nach dem Willen der Karlstor-Leute soll auch in Zukunft auf dieses Dreigespann gesetzt werden. Vorschläge, das Kino rauszunehmen, stoßen bei Rainer Kern und seinen Kolleginnen auf wenig Gegenliebe: "Das Kino ist bei uns ein wesentlicher Bestandteil. Ich weiß nicht, wie sich ein Abkoppeln auf die Gesamtsituation auswirken würde". Positiv würde sich nach Meinung der Beteiligten allerdings der Umbau auswirken. Dabei denken sie auch an verstärkte Kooperationen, die es ja auch bislang schon gibt, mit anderen Kulturtreibenden in der Stadt, wie zum Beispiel dem "Heidelberger Frühling".

Den kulturellen Stellenwert des "Karlstorbahnhofs" zweifelt keiner an. Und auch im Gemeinderat ist die überwiegende Mehrheit von den "Impulsen", die von dort ausgehen, überzeugt. Dennoch glauben Kern, Paschen und Wolschin, dass noch "viel Überzeugungsarbeit" notwendig sein wird, um das Umbau-Projekt in "trockene Tücher" zu bringen. Mit der "Leidenschaft und dem Engagement", die sie bisher aufbrachten, wollen sie auch um Spenden werben, denn "eine solche Tradition darf nicht einfach verschwinden".

Bei Manfred Lautenschläger stößt der Trägerverein dabei auf offene Ohren. "Heidelberg ist eine Kulturstadt, und die Kultur muss hier einen großen Stellenwert haben", begründet er sein Engagement, das er ja schon bei vielen anderen Projekten bewiesen hat.