Karl A. Lamers (linkes Bild, 2.v.r.) verfolgte die Ergebnisse in einer Altstadtkneipe, sein SPD-Konkurrent Lothar Binding (rechtes Bild, l.) kam zu seinen Anhängern in die Weststadt. Fotos: Hen/Joe

Von Micha Hörnle

Schon bei der Prognose gestern um Punkt 18 Uhr ahnte der Heidelberger CDU-Abgeordnete Karl A. Lamers, dass das sein Tag werden würde: "Das ist bundesweit ein gigantisches Ergebnis - eine unglaubliche Bestätigung der Arbeit der Bundeskanzlerin, die Leute haben Vertrauen zu ihr." Und als dann die ersten Ergebnisse aus seinem Wahlkreis eintröpfelten - Lamers feierte im proppenvollen Altstadtlokal "Reichsapfel" - wurde es zur Gewissheit, auch er hatte es wieder geschafft: Mit über zehn Prozentpunkten Vorsprung vor seinem traditionellen Herausforderer Lothar Binding (SPD) holt er nach 1994, 2005 und 2009 zum vierten Mal das Direktmandat.

Es schien, als sei eine zentnerschwere Last von Lamers abgefallen, denn er musste den Wahlkreis gewinnen: "Das ist ein toller Tag in meinem Leben. Solch ein Ergebnis nach 19 Jahren im Bundestag ist auch ein Stück weit Anerkennung für meine Arbeit." Sogar in der einst "roten" Stadt Heidelberg hatte Lamers mit drei Prozentpunkten (35,65 Prozent) die Nase vor Binding: "Das ist schon eine kleine Sensation für mich", denn 2009 lag Binding noch hauchdünn vor Lamers (31,9 zu 31,7 Prozent). Die Partei feierte sich selbst, an den Koalitionspartner FDP verschwendete kaum einer einen Gedanken - bis auf den ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten Werner Pfisterer: "Mich ärgert, dass die FDP so niedrig ist." Nicht ohne später zu bemerken: "Deren Hochnäsigkeit und Klientelpolitik musste bestraft werden."

Lamers hatte aber nicht nur sein Ergebnis im Sinn, sondern blickte auch auf das nächste Jahr: "Das ist eine tolle Vorlage für die Kommunal- und die OB-Wahl." Genau das dachten auch die grünen Kommunalpolitiker, die zeitgleich im Rathaus verfolgten, wie der Bundestrend auch in der grünen Hochburg Heidelberg durchschlug. "Eckart Würzner wird sich heute wohl freuen", raunte ahnungsvoll der ehemalige grüne Kreisvorsitzende Daniel Hager-Mann. Der OB wiederum gab sich staatsmännisch und freute sich erst einmal über die gestiegene Wahlbeteiligung und dass Heidelberg mit drei Abgeordneten (außer Dirk Niebel, FDP) weiter stark in Berlin vertreten sei. Was Würzner nicht auf dem Zettel hatte: Die Grüne Franziska Brantner zitterte noch - sie steht auf Listenplatz 9, acht Grüne sind sicher im Bundestag. Bei ihr hängt alles dran, ob die AfD den Sprung ins Parlament schafft: "Wenn die drin sind, bin ich draußen." Sprach's und machte sich auf eine lange Nacht des Bangens gefasst.

Allerdings nicht, ohne ordentlich Richtung Bund und Land auszuteilen: "Wir haben hier einen guten Wahlkampf gemacht, aber von dort kam nur Gegenwind": Steuerkonzept, Pädophilie-Debatte und überhaupt die falschen Leute an der Spitze: "Jetzt steht ein Generationenwechsel an." Das gelte nicht nur für den 59-jährigen Jürgen Trittin, sondern auch für dessen zwölf Jahre jüngere Ko-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt - denn: "Die ist ja auch schon lange genug dabei."

Im Rathaus an sich war die Stimmung generell gefasst: Am meisten Emotionen gab es noch, als die 18-Uhr-Prognose eine mögliche absolute CDU-Mehrheit verhieß. Die ersten Trends aus den kleineren Stimmbezirken deuteten schnell auf einen Lamers-Triumph hin. Und was ist mit der AfD, die in fast allen Stadtteilen locker über fünf Prozent kam und die Linke überflügelte? CDU-Mann Pfisterer sah das kommen: "Euro und niedrige Zinsen - diese Sorgen bewegen die Menschen." Würzner machte sich diesen Reim darauf: "Dass die FDP so schlecht abschneidet, hatte ich nicht erwartet. Da sind wohl viele zur AfD gegangen."