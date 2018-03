Von Steffen Blatt

Altstadt. Nach zwei Jahren Vakanz hat "Alt Heidelberg", der Stadtteilverein der Altstadt, eine neue Vorsitzende. Schon im März wurde Karin Werner-Jensen vom Vorstand eingesetzt, jetzt wurde die Wahl von der Jahreshauptversammlung einstimmig bestätigt. Werner-Jensen ist bekannt als SPD-Stadträtin - nach 20 Jahren tritt sie bei der Kommunalwahl nicht mehr an - und als Mitgründerin der Bürgerinitiative "Lärm in der Altstadt" (Linda), deren Sprecherin sie war.

"Nach langem Zögern" habe sie zugesagt, nachdem die anderen Vorstandsmitglieder mehrmals bei ihr angefragt haben. Denn eigentlich habe sie nicht vorgehabt, sich vom einen Ehrenamt gleich ins nächste zu stürzen. Aber Werner-Jernsen ist auch seit rund 25 Jahren Mitglied bei "Alt-Heidelberg", seit sie mit ihrer Familie im Zuge der Sanierungswelle in die Fischergasse zog. Und nach der Wahl will sie den Job nun auch richtig machen.

"Der Verein soll wieder sichtbarer werden - und politischer", das sind ihre Hauptanliegen. Vor allem durch die Vakanz auf dem Vorstandsposten trat "Alt Heidelberg" in den letzten beiden Jahren nicht so auf, wie der Vorstand sich das eigentlich vorstellt. Man konzentrierte sich quasi auf das "Tagesgeschäft": die Organisation von Brückenfest, Seniorenherbst und Vorträgen im "Amtsstübl" in der Kettengasse. Jetzt will man sich wieder mehr in Stadtteilangelegenheiten einmischen - etwa beim ehemaligen Gebäude des Stadtarchivs in der Heiliggeiststraße, in dem der Verein gerne eine Bürgerbegegnungsstätte eingerichtet sähe. Oder beim Karlstorbahnhof, den "Alt Heidelberg" gerne im Stadtteil halten würde - zumindest aber die kulturelle Nutzung des Gebäudes, falls die Institution doch umzieht.

Dabei soll der Verein kein verlängerter Arm von "Linda" werden. "Die Bürgerinitiative hat Lärm, Dreck und Randale als Schwerpunkt, wir schauen auf Themen aus dem gesamten Stadtteil", sagt Werner-Jensen - und betont, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit "Linda" freue.

Ein weiteres Thema kam durch einen Vortrag an der Volkshochschule in den Fokus des Vereins: Dabei ging es um die Drangsalierungen von Sinti und Roma in den 1930er Jahren, an denen auch "Alt Heidelberg" beteiligt gewesen sein soll. Dieses Kapitel soll jetzt unter der Führung von Frieder Hepp, dem Direktor des Kurpfälzischen Museums, wissenschaftlich aufgearbeitet werden.

Auch in der Vereinsarbeit nach innen hat sich Werner-Jensen einiges vorgenommen: Die Mitglieder sollen stärker beteiligt werden, neue Mitstreiter will man gezielt werben. Die neue Vorsitzende betont aber, dass das keine "One-Woman-Show" werden soll. Der gesamte Vorstand stehe hinter ihren Ideen, und: "Ich fühle mich mit meiner Männerriege sehr wohl."