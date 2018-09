Von Anica Edinger

Sie strahlt. Über das ganze Gesicht. "Ich habe so großes Glück im Leben", lacht Karin Werner-Jensen. Heute feiert die ehemalige SPD-Stadträtin ihren 65. Geburtstag. Sie wird ihn mit ihren Kindern, den Enkeln und natürlich mit ihrem Mann in München verbringen. Dort lebt eine ihrer Töchter. Die Familie, drei Töchter und ein Pflegekind, stand für Werner-Jensen schon immer an erster Stelle. "Egal, was Sie machen, schauen Sie, dass ihre Familienzelle in Ordnung ist", sagt Werner-Jensen. Den Schlüssel zu ihrem Elternhaus in Bielefeld hat sie noch heute am Bund, 46 Jahre, nachdem sie die Stadt verlassen hat.

Vor rund 40 Jahren kam Werner-Jensen mit ihrem Ehemann Arnold nach Heidelberg. Im Jahr 1968 heiratete sie den Mann, von dem sie noch heute behaupten kann: "Er hält mir noch immer beim Einsteigen ins Auto die Tür auf." Kennengelernt hat sich das Paar, als Werner-Jensen (damals Schlee) 17 Jahre alt war. Sie erinnert sich genau daran: "Ich war auf einer Insel in Holland bei einer Ferienfreizeit des Deutschen Roten Kreuzes und habe benachteiligte Kinder betreut. Die letzten drei Abende durfte ich mir freihalten, weil ich zum Pferderennen wollte." Und das ging nur per Anhalter. Am Steuer saß Arnold Werner-Jensen. Gerade 25 Jahre alt, "sehr intelligent, sehr bescheiden und sehr kreativ", beschreibt Werner-Jensen ihren Mann, heute emeritierter Professor und promovierter Musikwissenschaftler. Vier Monate später feierten die beiden Verlobung, weitere sieben Monate später wurde geheiratet.

"Ich bin sehr risikobereit", sagt Werner-Jensen heute dazu. Mit viel Vertrauen sei sie von ihren Eltern erzogen worden. "Ich bin ein Mensch ohne Angst", so die gebürtige Bielefelderin. Ihre Mutter kam als Vertriebene aus Schlesien in die westfälische Stadt, ihr Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Geld habe man nach dem Krieg lange Zeit nie gehabt, also sei sie schon immer arbeiten gegangen. "Ich habe Unkraut im Akkord gerupft und als Mannequin gearbeitet." Auf der Pelzmesse habe sie "wahnsinnige" Stücke tragen dürfen. "Ich war die Einzige, die das nicht hauptberuflich machte", sagt Werner-Jensen aber gleich. Denn sie studierte Vollzeit: Germanistik, Musik und im Nebenfach Soziologie und Psychologie auf Staatsexamen - gefördert durch ein Stipendium der "Studienstiftung des deutschen Volkes". Das Thema für ihre Promotion in Musikwissenschaft ließ sie sich gleich zu Beginn ihres zweiten Studiums geben - sechs Wochen nach der Abgabe wurde ihr erstes Kind Ilia geboren. Eigentlich, berichtet Werner-Jensen, wollte sie später noch einmal Medizin studieren. Doch sie entschied sich für einen anderen Weg - und arbeitete als freie Fernsehjournalistin, unter anderem für ARD und ZDF. "Ich dachte, ich hatte Bärenkräfte", sagt sie. Und außerdem: "Ich war nie allein." Ihr Mann war immer an ihrer Seite. Wurden die Dinge zu stressig, nahm er seine Frau und verreiste einige Tage mit ihr, "dann war alles wieder gut".

Denn Werner-Jensen ist auch überzeugt: "Erfolg ist, alles immer wieder zu probieren." Aufgeben kommt für sie nicht infrage, auch nicht im Heidelberger Gemeinderat, dem sie ab 1994 angehörte. Und so erreichte sie auch ihren größten lokalpolitischen Erfolg: die Elternberatung im Kindergarten und daraus folgend das Ein-Euro-Mittagessen für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten. "Dafür habe ich gekämpft", sagt sie. Schließlich sei die Stadt anfangs von dem Projekt nicht zu überzeugen gewesen. Also suchte Werner-Jensen Hilfe bei der evangelischen Kirche - und begann zunächst zwei Jahre lang allein mit der Beratung in Kindergärten. Dabei bemerkte sie auch, dass manche Kinder nur deshalb mittags nach Hause gehen, weil sie sich das Essen in der Schule nicht leisten konnten. "Deshalb wollte ich kostenloses Essen für die Kinder". Mittlerweile sind die Elternberatung wie auch das Ein-Euro-Essen städtisch finanzierte Projekte. Die Ausbildung dafür machte sie schon vorher am Helm-Stierlin-Institut: in Systemischer Therapie und Beratung. Außerdem ist Werner-Jensen noch Kinder- und Familienmediatorin und Stadtführerin in Heidelberg.

Sich einmal komplett zur Ruhe zu setzen, das kommt für Werner-Jensen nicht infrage. "Es macht doch so viel Spaß, etwas zu machen", schmunzelt sie. Und so wurde schon Mitte Mai bekannt, dass sie künftig Vorsitzende des Vereins "Alt Heidelberg" sein wird - also noch vor ihrem Ausscheiden aus dem Heidelberger Gemeinderat. Außerdem wurde sie kürzlich in die Synode der evangelischen Kirche gewählt. Für die Rechte der Altstädter kämpft Werner-Jensen seit der Gründung der Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (Linda) - stets gegen "Lärm, Dreck und Randale". Eines ist sie bei alledem immer: leidenschaftlich. "Bei allem, was ich tue, bin ich mit Leib und Seele dabei." Unermüdlich setzte sie sich vor allem auch 20 Jahre lang im Kulturausschuss für das intellektuelle Leben in der Stadt ein. "Kultur ist für mich Mittel zum Leben", sagt sie. Besonders eingesetzt habe sie sich etwa für Cornelius Meister, den ehemaligen Generalmusikdirektor der Stadt, der mit 24 Jahren vielen zu jung für das Amt war - immer kämpferisch, immer direkt.

Dass sie sich damit nicht immer nur Freunde machte, ist der Lokalpolitikerin auch bewusst. "Was man als Stadtrat zum Teil durchmachen muss, wissen die Leute gar nicht", sagt sie und erzählt von Morddrohungen und Beleidigungen. "Man wird für alles verantwortlich gemacht, was nicht so gut läuft." Und dennoch: "Für solche negativen Sachen kann ich meine Kräfte nicht lange aufwenden." Die steckt sie lieber in ihre Familienberatung. In ihrer Praxis in dem Haus in der Altstadt empfängt sie dabei Familien, die Probleme haben, etwa überforderte Mütter. "Ressourcenorientiert" nennt sie selbst ihre Arbeit - die Dinge mit dem anpacken, was eben schon da ist. Ihre soziale Ader bezeichnet Werner-Jensen als angeboren. Und auch deshalb wird sie wohl noch lange Menschen helfen, wo sie nur kann - auch noch mit 65 Jahren.