Von Timo Teufert

Wer in der Altstadt seinen Blick hinauf zum Königstuhl schweifen lässt, der bleibt fast zwangsläufig an einer Lücke im Wald hängen. In Höhe der Molkenkur, oberhalb des Molkenkurweges, hat das Landschafts- und Forstamt nämlich in den letzten Wochen Holz ernten lassen. Weil im Steilhang eine besondere und teure Technik zum Einsatz kommt, wurde gleich die gesamte Fläche eingeschlagen. Sehr zum Leidwesen vieler RNZ-Leser, die sich fragen, warum so viele Bäume an einer Stelle gefällt wurden.

"Ich weiß, dass das brutal aussieht, denn von einem Tag auf den anderen ändert sich das Landschaftsbild", so der Leiter des Landschafts- und Forstamtes, Ernst Baader. Es handle sich gerade am Molkenkurweg um einen starken Eingriff, man bewege sich aber im Rahmen der Nachhaltigkeit. "Eigentlich hole ich lieber öfter eine kleine Menge Holz aus dem Wald als alles auf einen Schlag", gesteht Baader. Doch an dieser Stelle sei dies nicht möglich, da die Holzernte in steilem Gelände schwierig sei. "Am Molkenkurweg kam deshalb ein Seilkran zum Einsatz, der den Boden in dem betreffenden Gebiet nicht belastet." Dazu wird ein Spannseil durch den Bereich gezogen, in dem Bäume gefällt werden sollen. Am Seil ist - ähnlich wie bei einer Gondelbahn - ein Schlitten befestigt, an dem die Stämme befestigt und zu einem Sammelpunkt gezogen werden.

Doch für den Einsatz des Spezialkrans eines österreichischen Unternehmens muss nicht nur die Seillinie freigemacht werden, "man hat auch das Problem, dass man nicht mehr gezielt nur einen Baum herausholen kann", so Baader. Doch das Areal wurde nicht komplett gerodet: "Habitatbaumgruppen, Spechtbäume und Altholzinseln sind als Refugien für Tiere stehen geblieben", so der Chef des Landschafts- und Forstamtes. Allerdings stehen diese Baumgruppen nicht an den Wegen.

Die nächste Baumgeneration hat sich in diesem Bereich schon angesiedelt. "Wir verzichten zum großen Teil auf Nachpflanzungen, das erledigt die Natur von selbst. Doch man muss den jungen Pflanzen allmählich mehr Licht geben, da der Jungbestand sonst nicht groß werden kann", so Baader. Im Gelände zwischen Molkenkur, Rindenhäuschen und Felsenmeer verlaufen zudem viele Wege. "Wir hatten dort einen großkronigen Altbuchenbestand und müssen natürlich auch die Verkehrssicherungsproblematik im Auge behalten."

Baader versichert, sein Amt betreibe im Wald keine rücksichtlose Gewinnmaximierung, sondern versuche, auch ökologischen Aspekten gerecht zu werden. Man richte sich streng nach dem Forsteinrichtungswerk, in dem berechnet wird, wie der Wald in den nächsten zehn Jahren nachwächst. "Es wird nie mehr geschlagen, als nachwächst", so Baader. Deshalb werde auch erst in zehn Jahren wieder Holz an der jetzt betroffenen Stelle geerntet.

Und Baader ist sich sicher, dass die Wunde im Wald schon bald nicht mehr zu sehen ist: "Gebt dem Wald ein Jahr Zeit", rät er allen, die sich jetzt über den Kahlschlag ärgern.