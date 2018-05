Von Denis Schnur

Viele Gewerkschafter würden das letzte Jahr wohl als erfolgreich bezeichnen: Mit der Einführung des Mindestlohns, der Rente mit 63 (nach 45 Jahren Arbeit) und dem Bildungszeitgesetz in Baden-Württemberg wurden langjährige Forderungen erfüllt. Trotzdem nutzten sie ihren Feiertag, den "Tag der Arbeit", gestern nicht zum Feiern, sondern um ihren anderen Anliegen Nachdruck zu verleihen.

Dazu zogen sie in Heidelberg auch bei bescheidenem Wetter mit rund 250 Demonstranten durch die Hauptstraße. Ausgerüstet mit roten Flaggen und Regenschirmen forderten sie weitere Reformen und Solidarität ein. Für alles andere als vehementes Eintreten für die eigenen Ziele wäre der ehemalige SPD-Abgeordnete, Gewerkschafter und Botschafter Rudolf Dreßler auch der falsche Gastredner bei der Kundgebung gewesen.

Aber noch bevor dieser zum Rundumschlag gegen die "neoliberale Dünnpfiffabteilung", "hemmungslose Banker" und Lohndumping ausholte, begrüßte der DGB-Kreisvorsitzende Thomas Wenzel all diejenigen, die dem Regen trotzten. Und er machte gleich klar, warum ihm nicht zum Feiern zumute war: "Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander", so Wenzel. Zwar seien im letzten Jahr "wichtige Treffer gelungen", aber "das Spiel haben wir noch nicht gedreht". Dazu müsse mehr geschehen, es fehle an echter Mitbestimmung der Gewerkschaften in den Betrieben. Bitter stößt ihm auch der für 27. September in Heidelberg geplante verkaufsoffene Sonntag auf. Die Geschäfte am Tag nach dem "Heidelberger Herbst" zu öffnen, sei "unsozial, unökologisch und wirtschaftlich sinnlos".

Auch Dreßler versprühte eher Kampf- als Feierstimmung. "Das Land hat sich verändert", begann der alte Kämpe, "und zwar nicht nur positiv". So sei der Ellbogen zum "wichtigsten Instrument des gesellschaftlichen Fortkommens" geworden. Nicht zuletzt weil die "neoliberale Dünnpfiffabteilung" - auch in seiner eigenen Partei - hart daran arbeite, den Sozialstaat zu diskreditieren. "Die sagen, Sozialpolitik sei staatliche Bevormundung", so Dreßler. "So ein Quatsch!" Vielmehr sei es der Sozialstaat, der die Möglichkeit zur Teilhabe und "ein Stück Freiheit für alle" garantiere. Immer wieder erntete der Sozialdemokrat Lacher und Zustimmung vom Publikum, etwa wenn er von den 20 000 "Sozialschmarotzern" sprach, die sich im letzten Jahr als Steuerhinterzieher selbst angezeigt haben, oder wenn er daran erinnerte, dass Lohndumping mal einen deutschen Namen trug: "Man nannte es Ausbeutung".

Trotz der kämpferischen Rhetorik wurde gestern aber doch ein wenig gefeiert. Der Marktplatz verwandelte sich dazu in einen kleinen Markt: Neben Infoständen von Initiativen, Parteien und Gewerkschaften lud das Spielmobil die Kleinsten zum Zeitvertreib ein und bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst ließ sich auch das miese Wetter besser aushalten.

Schon am Donnerstagabend hatten die Stadt und der DGB zum Empfang im Spiegelsaal des "Prinz Carl" geladen. Unter dem Motto "Trotz alledem - widerstehen und gestalten" hielten Bürgermeister Joachim Gerner und Jörg Götz-Hege von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Ansprachen.