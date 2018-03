Eine letzte Party im altehrwürdigen Gemäuer: Vergangene Woche verabschiedeten sich die Jugendlichen und die City Cult-Mitarbeiter von der 'Villa Klingenteich'. In 18 Monaten kehren sie in ein energetisch rundum saniertes Gebäude zurück. Fotos: Alex

Eine letzte Party im altehrwürdigen Gemäuer: Vergangene Woche verabschiedeten sich die Jugendlichen und die City Cult-Mitarbeiter von der 'Villa Klingenteich'. In 18 Monaten kehren sie in ein energetisch rundum saniertes Gebäude zurück. Fotos: Alex

Von Denis Schnur

"Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge", brachte City Cult-Chef Markus Tiemeyer die Gefühlslage vergangene Woche auf den Punkt. Man hatte sich ein letztes Mal in der Villa Klingenteich getroffen - nach der "Abrissparty" wurde der Jugendtreff geräumt. In den nächsten 18 Monaten soll die Villa in der Klingenteichstraße saniert werden. City Cult muss so lange in Kellerräume des Hölderlin-Gymnasiums ausweichen.

Trotz der guten Stimmung bei den rund 40 Kindern und Jugendlichen, die zum Abschiedfeiern gekommen waren, blieb der Eindruck, dass das weinende Auge überwiegt: "Wir verlassen das schönste Haus in Heidelberg", so Tiemeyer, "und ich weiß, was es bedeutet, mit einem Jugendtreff umzuziehen." Vor dreieinhalb Jahren musste er mit seinem Jugendtreff schon den "Halleluja-Bunker" in der Merianstraße räumen, weil das Gebäude umgebaut werden soll. Die Gäste stimmten ihm zu, die meisten finden den Umzug "gar nicht gut". "Die Räume im Hölderlin sind klein und hässlich", findet etwa der 14-jährige Johannes Goeschl, der seit zwei Jahren nachmittags in die Villa kommt.

Auch Yannick Söhngen (21), der den Jugendtreff seit sechs Jahren regelmäßig besucht und dort seine ersten Schritte als Rapper gemacht hat, ist wenig begeistert, bleibt aber positiv: "Ich finde es nicht so cool, dass wir raus müssen, aber das Essen heute ist einfach zu gut, um traurig zu sein." Zwar seien in der Villa die Räume genial, aber der Weg zum Hölderlin dafür etwas kürzer. Während der Abrissfete gab er noch einmal zum Besten, was er in sechs Jahren City Cult als Rapper gelernt hat: "Wir feiern auf dem Dach der Welt, bis es zusammenfällt."

Yannicks Song passte zum Anlass, denn bis zum Ende wurde in der Villa gefeiert, so gut es ging - auch wenn man vor einem Einsturz nun wirklich keine Angst haben musste. Dennoch sind die baulichen Mängel kaum zu übersehen: Die Fenster sind nur einfach verglast und morsch, das Dach lässt Wind und Wetter ohne großen Widerstand durch. Die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes hat die energetische Grundsanierung beschlossen. Der Jugendtreff musste sich deshalb kurzerhand selbst um ein Ausweichquartier kümmern und hat dies im Theaterkeller des "Hölderlin" gefunden. Dort ist zwar weniger Platz und es ist dunkler, außerdem können Teile des Materials nicht mitgenommen werden, aber trotzdem ist Tiemeyer dankbar, "dass sowohl die Direktion, als auch das Kollegium des Gymnasiums zugestimmt haben." Sein Dank gilt vor allem der Theaterfachschaft, die für diesen Zeitraum auf den Keller verzichten wird. So bleibt City Cult die Möglichkeit, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Außerdem habe die Nähe zu der Schule ja auch seine positiven Seiten. Das sehen die jungen Gäste ähnlich - so finden zwar eigentlich alle die neuen Räume schlechter, aber zumindest die Hölderlin-Schüler wollen in Zukunft noch häufiger vorbeischauen.

Und so kommt auch immer wieder das lachende Auge zum Vorschein, wofür es mehrere Gründe gab: Natürlich das gute Essen, das die beiden FSJ'ler Michel Rennings und Pascal Piorun vor der Tür auf den Grill warfen. Und das große Schwimmbecken, das vor allem die Jungs in Beschlag nahmen. Oder die Vorfreude auf die Sommeraktivitäten des City Cult. Und nicht zuletzt auch die Neugierde, wie es wohl ab Oktober in den Ausweichräumen wird.

Aber vor allem war es wohl die Gewissheit, schon in 18 Monaten in die rundum sanierte Villa zurückkehren zu können, in die sich der Jugendtreff so gut eingelebt hat.