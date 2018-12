Von Steffen Blatt

Bürgerbeteiligung ist derzeit ein großes Thema in der Stadt. Die Heidelberger sollen mitreden können bei den großen (und auch den kleineren) Projekten der Stadtentwicklung. Jugendliche sieht man bei den Versammlungen, Workshops und Ideenbörsen allerdings selten. Wie auch sie sich beteiligen können, wie die junge Generation besser mit der (Kommunal-) Politik in Kontakt kommen kann, darum ging es bei der Jahreshauptversammlung des Stadtjugendrings (SJR), bei der die Führungsspitze der Arbeitsgemeinschaft von über 50 Heidelberger Jugendverbänden und Vereinen bestätigt wurde.

"Beteiligungswerkstatt" nennt der SJR das Projekt, das seit Anfang des Jahres läuft, von der Europäischen Union gefördert wird und ein ganzes Bündel von Veranstaltungen umfasst, die alle ein Ziel haben: Jugendliche sollen sich für ihre Belange engagieren. Bei einer Auftaktkonferenz wurden Ideen gesammelt, es gab einen Vortrag zur Beteiligungssoftware "Liquid Democracy", die durch die Piratenpartei bekannt wurde, und einen Workshop zum Thema Eventorganisation. Jetzt will der SJR die Jugend der Stadt für ein eher sperriges - aber wichtiges - Thema begeistern: die Konversion der US-Flächen.

Was aus den Arealen werden soll, wenn US-Armee und Nato abgezogen sind, ist eines der zentralen Themen der Stadtentwicklung und wird mit den Bürgern bereits heiß diskutiert. Bei einem Workshop am 11. Juni will der Stadtjugendring herausfinden, wie sich auch Jugendliche an diesem Prozess beteiligen können. "Die Flächen sind auch für unsere Zielgruppe interessant, schon allein, weil viele sie täglich sehen", sagt SJR-Geschäftsführer Steffen Wörner. Bei dem Workshop wird wenig vorgegeben, die Teilnehmer sollen selbst ein Grundgerüst an Beteiligungsmöglichkeiten erarbeiten. "Dann werden wir mit der Stadt ausloten, wie die Ergebnisse in den Prozess der Bürgerbeteiligung einfließen können", erklärt Wörner. Zunächst will man gezielt Jugendliche ansprechen, die in der Nähe der US-Flächen wohnen, aber natürlich sei der Workshop offen für alle, so der Geschäftsführer.

Ein weiteres großes Thema für den Stadtjugendring ist in diesem Jahr die "U18-Bundestagswahl". Dabei können Jugendliche aller Nationalitäten, die noch nicht wählen dürfen, am 13. September - neun Tage vor dem bundesweiten Urnengang - ihre Stimme abgeben. Wahllokale können etwa in Schulen oder Jugendzentren eingerichtet werden, aber auch in der Eisdiele um die Ecke, der Bücherei oder im Schwimmbad. Für Baden-Württemberg hat die U18-Wahl eine ganz besondere Bedeutung, denn bei der nächsten Kommunalwahl 2014 können zum ersten Mal auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. Hier will der SJR Vorarbeit leisten. "Die Politik hat das Wahlalter gesenkt, aber das heißt nicht, dass die Jugendlichen automatisch mit der Politik in Kontakt treten", gibt der SJR-Vorsitzende Wolfgang Schütte zu bedenken.

Darum organisiert der Stadtjugendring etwa am 18. Juli eine Konferenz, in der sich Jugendliche mit Politikern austauschen können. Ebenso ist geplant, dass die Heidelberger Bundestagskandidaten einen Tag lang in der Küche im "Haus am Harbigweg" - der SJR-"Zentrale" - arbeiten und dabei mit der jungen Zielgruppe ins Gespräch kommen - unter dem Motto "Cook and Talk".

Die U18-Wahl bildet den Höhepunkt und den vorläufigen Abschluss der "Beteiligungswerkstatt", dann endet auch die EU-Förderung. Ob und wie es dann weitergeht, ist völlig offen. Aber Schütte und Wörner sind guter Dinge, dass einige der Ideen, die in diesem Jahr geboren werden, überleben.