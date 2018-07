Von Werner Popanda

Boxberg/Emmertsgrund. Wenn der Andrang im neuen Seniorenzentrum künftig immer so groß sein wird wie zu dessen Eröffnung, dann wurden 1,36 Millionen Euro überaus sinnvoll investiert. Umbaukosten in dieser Höhe musste nämlich die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) stemmen, damit aus dem "Café Efendi" eine schöne Einrichtung für ältere Menschen wird. Jetzt wurde die Einrichtung eröffnet.

Bei Rundgängen durch das Gebäude konnte in Augenschein genommen werden, was das Architekturbüro Kessler de Jonge geplant und die Baufirmen umgesetzt haben. Hierzu zählt nicht zuletzt die Erweiterung auf 334 Quadratmeter, wozu vor allem die beiden Gruppenräume im Obergeschoss beitragen. Diese sind per Aufzug barrierefrei erreichbar. In der Etage darunter warten ein Mehrzweck-, ein Büro- und ein Lagerraum, das Foyer, die Küche und Sanitärräume auf ihre Nutzung. Leicht zu finden ist das neue Seniorenzentrum überdies auch. Zum einen aufgrund seiner exponierten Lage in der Emmertsgrundpassage 1, zum anderen wegen seiner beeindruckenden Fassade, die durchweg aus großflächigen Tafeln sowie großen Fenstern besteht.

Und obendrein liege diese Einrichtung, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner hervorhob, "an der Schnittstelle der beiden Stadtteile". Damit könne die lokale Seniorenarbeit noch weiter gestärkt werden. Nicht verhehlen wollte Würzner, dass die Standortfrage im Vorfeld "sehr ausführlich diskutiert wurde". Doch nun sei das Seniorenzentrum "endlich Wirklichkeit" geworden.

Sozialbürgermeister Joachim Gerner lobte das Seniorenzentrum als weiteren Baustein einer zukunftsorientierten Seniorenpolitik und -arbeit. Für Baubürgermeister Bernd Stadel bringe die neue Einrichtung für die Bewohnerschaft große Vorteile. Wichtig war ihm außerdem die Anmerkung, dass der Rückbau der vorherigen massiven Stahlbetonfassade "dem Auge gut tut". Nunmehr halte sich das Gebäude städtebaulich wohltuend zurück, weshalb von einer "gelungenen Gestaltung in einem heterogenen Umfeld" die Rede sein könne. Der GGH bescheinigt er, einen "ganz hervorragenden Job" gemacht zu haben.

Für den Caritasverband als Träger des neuen Zentrums hielt die Vorsitzende Franziska Geiges-Heindl fest, dass sich die offene soziale Altenarbeit ihres Verbands auch in den Bergstadtteilen an der Lebenswelt der Menschen orientieren werde. Ihre Freude, hier eine solche Arbeit gestalten zu dürfen, teilten in den Grußworten auch Stadtteilvereinsvorsitzender Hans Hippelein, Kulturkreisvorsitzende Heidrun Mollenkopf, Pfarrerin Birgit Risch und Gerhard Kammerer von der Bürgerstiftung, die dem Seniorenzentrum eine 4000-Euro-Spende zukommen lässt.