Von Birgit Sommer

Das Fährschiff "Liselotte von der Pfalz", das täglich - außer dienstags - den Neckar zwischen Alter Brücke und Neuenheimer Campus kreuzt, war bei schönem Wetter und Sommerstimmung auch schon richtig voll. Voll heißt in diesem Fall: 50 Personen befinden sich auf dem Schiff. Mehr dürfen derzeit nicht drauf, obwohl eigentlich 140 Passagiere Platz haben.

Für Fahrgäste am Ufer ist das oft nicht einzusehen, wie es kürzlich auch in einem Leserbrief an die RNZ beschrieben wurde. Doch Matrose Peter Pätzold habe recht, wenn er Leute wegen "Überfüllung" nicht einsteigen lasse, sagt Karl Hofstätter, der Geschäftsführer der Weißen Flotte. Dafür muss er dann zu einer längeren Erklärung über Sicherheitsvorschriften ansetzen.

"Schwierige Geschichte", sagt er sofort. Die "Liselotte", ein wunderschönes Modell aus dem Jahr 1925, ist tatsächlich für 140 Personen zugelassen. Doch weil man dann 140 Rettungswesten sowie trotz Kurzstrecken einen Fäkalientank für kleine und große Geschäfte vorhalten müsste und weil man gar nicht damit rechnet, dass häufig 140 Passagiere auf dem Neckar mitfahren wollen, beschränkte man sich auf die 50 Mann.

Damit hat die Weiße Flotte die Rechnung aber ohne die eifrigen Behörden gemacht. Die Schiffsuntersuchungskommission wollte laut Hofstätter plötzlich einen Nachweis haben, dass die "Liselotte" genauso stabil fährt, wenn nur 50 statt 140 Personen drauf sitzen. Diese Berechnung schenkt man sich bei der Weißen Flotte: Seit einigen Tagen dürfen also doch wieder 140 Personen auf das Fährschiff - mit einer vorläufigen Genehmigung.

Bis zum 27. Oktober reicht das aus. Bis dahin fährt sie sechs Mal wöchentlich von 9.51 Uhr ab Stadthalle bis 18.28 Uhr an der Alten Brücke. Dann aber geht die "Liselotte" erst mal bis 28. März ins Winterquartier. Im nächsten Jahr sollen unter dem Salon dann die 140 Rettungswesen gestapelt werden, selbst wenn man damit im Ernstfall nicht ans Neckarufer schwimmen kann, sondern nur bis zur Rettung über Wasser gehalten wird. Und auch der Fäkalientank - nötig oder nicht - soll bis zum Saisonstart installiert sein.

Trotz schlechten Wetters im Frühjahr und ein paar Tagen Hochwasser ist Karl Hofstätter mit der Auslastung der "Liselotte" in dieser zweiten Saison zufrieden. Auch Rundfahrtgäste und Touristen buchten schon mal das Fährschiff. "Es wäre schön, wenn noch mehr Heidelberger kommen würden", meint Hofstätter. Peter Pätzold vermutet: "Es gibt Leute, die noch gar nicht wissen, dass das Schiff fährt."

Auch das muss man wissen: Die "Liselotte" fährt ihre turnusmäßigen Anlegestellen nur an, wenn jemand aus- oder einsteigen will. Ist kein Bedarf vorhanden, spart sie sich das Anlegemanöver - genau wie die Busse in der Stadt schon mal Haltestellen links liegen lassen.

Die Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH unterstützt die Fährlinie in Heidelberg nach wie vor finanziell; der Vertrag mit der Weißen Flotte läuft auch im nächsten Jahr weiter. Dafür fahren Inhaber von VRN-Jahres- und Halbjahreskarten mit Geltungsbereich Heidelberg - wie Semesterticket, Jobticket oder Karte ab 60 - kostenlos mit der "Liselotte".