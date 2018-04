Von Micha Hörnle

Die CDU hat sich entschieden: Sie wird die Wiederwahl von Baubürgermeister Bernd Stadel, der zugleich auch erster Stellvertreter von OB Eckart Würzner ist, unterstützen. Das teilte gestern Parteivorsitzender Alexander Föhr mit. Worüber Föhr nicht informiert: Hinter den Kulissen gab es ziemliches Gerangel, ob die Partei, die für dieses zweitwichtigste Amt in der Stadtverwaltung das Vorschlagsrecht hat, wirklich an Stadel festhalten soll. Wie die RNZ erfuhr, gab es ernsthafte Bemühungen, einen Nachfolger zu suchen.

Hintergrund > Bernd Stadel wurde am 12. Mai 1963 in Heidelberg geboren, hier besuchte er auch die Landhausschule und machte im Hölderlin-Gymnasium 1982 sein Abitur. Zunächst studierte er in Trier Architektur, dann an der Technischen Universität Berlin Stadt- und Regionalplanung. 1991 stellte ihn die Stadt Ulm im Stadtplanungsamt an, von 1994 bis 1996 war er in Heidenheim [+] Lesen Sie mehr > Bernd Stadel wurde am 12. Mai 1963 in Heidelberg geboren, hier besuchte er auch die Landhausschule und machte im Hölderlin-Gymnasium 1982 sein Abitur. Zunächst studierte er in Trier Architektur, dann an der Technischen Universität Berlin Stadt- und Regionalplanung. 1991 stellte ihn die Stadt Ulm im Stadtplanungsamt an, von 1994 bis 1996 war er in Heidenheim stellvertretender Leiter des Stadtplanungsamtes. Dann wechselte er 1996 für zwei Jahre nach München, um die Umwandlung des alten Messegeländes in Riem zu einem neuen Stadtteil städtebaulich zu begleiten. Im Oktober 1998 wurde er in Schwäbisch Hall Baubürgermeister; als 2002 die Stadtverwaltung neu strukturiert wurde, übernahm er das neue Dezernat II "Planen und Bauen", 2005 wurde er zum Ersten Bürgermeister gewählt. Anfang 2008 bewarb er sich auf die Stelle des Ersten Bürgermeisters seiner Geburtsstadt Heidelberg und trat am 1. August 2008, nachdem ihn der Gemeinderat mit großer Mehrheit gewählt hatte, sein Amt an. hö/Foto: privat

[-] Weniger anzeigen

Dass es überhaupt so weit kam, hat in erster Linie damit zu tun, dass nicht jeder mit der Amtsführung Stadels zufrieden ist. Im Gegensatz zu seinem charismatischen Vorgänger Raban von der Malsburg "setze er kaum Akzente und habe auch keine eigenen Schwerpunkte", hieß es. Im Grunde sei er auch nicht in der Stadt präsent. Auch in Architektenkreisen gab es gerade in letzter Zeit immer wieder Unmut: Endlich werde in der Stadt wieder viel gebaut, und es gebe genügend Diskussionen über die Internationale Bauausstellung oder die Gestaltung von Plätzen oder Parks - doch von Stadel kaum ein Wort dazu. Das konterte Stadel in der RNZ so: "Ich bin vielleicht medial weniger sichtbar, weil ich eher ein Mensch der leisen Töne bin. Ich sehe mich auch nicht als Berufspolitiker, eher als Fachdezernent."

Was aber einige doch irritierte: Ausgerechnet der Heidelberger Baubürgermeister zog aus der Stadt in den Kleinen Odenwald - was Stadel damit begründete, er könne dort besser abschalten.

Offenbar war am wenigsten die CDU-Fraktion zum offenen Sturz Stadels bereit: Denn die Personalie wäre in den Landtagswahlkampf gefallen - und da wollte sich die CDU durch innerparteiliche Querelen nicht selbst schaden. Auch aus anderen Parteien wurde nicht klar signalisiert, dass man Stadel loswerden wolle - und so blieb am Ende nichts anderes übrig, als seine Kandidatur zu unterstützen. Dass die Unterstützung Stadels alles andere als reibungslos zustande kam, darauf deutet eine Formulierung in der CDU-Pressemitteilung hin: "In den letzten Wochen fanden mehrere Gespräche mit Beteiligung des Kreisvorstands, der Fraktion und des Ersten Bürgermeisters statt, bei denen wir die Inhalte und Ziele der weiteren Zusammenarbeit besprochen und die letzten knapp acht Jahre analysiert haben. Der Austausch war offen und konstruktiv."

Bereits im Juli hatte Stadel in der RNZ angekündigt, wieder anzutreten. Einen Monat zuvor hatte sich CDU-Chef Föhr ausweichend in einem RNZ-Interview dazu geäußert, ob man Stadel wiederwählen wolle. "Ich habe da keine Befürchtungen", meinte Stadel in der RNZ dazu. Dass sich fast fünf Monate danach Stadel laut der gestrigen CDU-Pressemeldung über "dieses frühzeitige Bekenntnis meiner Partei zu meiner Person" freut, ist allerdings eher verwunderlich. Ein "frühzeitiges Bekenntnis" wäre eine klare Unterstützung der CDU noch im Juli gewesen. Ein wenig erinnert dieses Gezerre an die anfangs noch wackelige Wiederwahl von Stadels Bürgermeisterkollegen Joachim Gerner: Anfang 2012 schockierten die Genossen den Sozial-, Schul- und Kulturbürgermeister mit der Ankündigung, seine Wiederwahl sei offen - aber dann wurde er doch am 15. Oktober 2012 mit über 90 Prozent von der SPD nominiert und zehn Tage später fand er eine große Mehrheit im Gemeinderat.

Am 29. Mai 2008 wurde Stadel gegen die Stimmen der CDU gewählt, die ihren damaligen Vorsitzenden Eyke Peveling nominiert hatte. Ein Jahr später trat er in die Partei ein. Im Januar 2016 wird die Stelle des Ersten Bürgermeisters ausgeschrieben, gewählt wird Ende Mai.