Von Samuel Rieth

Monatelang machte das Jazzhaus mit Schulden und drohender Schließung Schlagzeilen statt mit Musik. Das soll jetzt ein Ende haben: Seit Juli ist der neue Betreiberverein "Jazzhaus Heidelberg 2014" offiziell eingetragen, am Sonntag stellte der Vorstand bei der Eröffnungsmatinee sein Konzept vor.

"Wir grenzen uns komplett ab", sagte Schatzmeisterin Beate Humprecht. "Wir haben einen neuen Vorstand und neue Mitglieder." Aus rechtlichen Gründen hat auch der neue Verein keine Gaststättenkonzession für den Gewölbekeller in der Leyergasse bekommen - und ist deshalb als Privatclub organisiert: Gäste kommen nur bis zum Empfangsbereich; wer die Räume betreten möchte, wo Musik gespielt und Getränke ausgeschenkt werden, braucht einen Mitgliedsausweis. Die Mitgliedschaft kostet 15 Euro im Monat, die in Miete, Nebenkosten und Wareneinkauf fließen. Dazu kommen 8 bis 12 Euro pro Konzert an der Abendkasse - 21,80 Euro für die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema); was nach Abzug "sonstiger Abgaben" übrig bleibt, geht an die Musiker auf der Bühne.

Der Verein will neue Mitglieder rekrutieren und Sponsoren gewinnen - und das Jazzhaus so auf solide finanzielle Füße stellen. Der vorige Betreiberverein hatte Schulden in Höhe von 120.000 Euro angehäuft. Im November 2013 trat Wolfgang Graf, der Gründer des Jazzhauses, als Vorsitzender zurück, im Dezember meldete der Verein wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz an. Das Vereinsvermögen war jedoch so gering, dass nicht einmal ein Verfahren eröffnet wurde - der Club wurde abgewickelt. Als neuer Verein startet "Jazzhaus Heidelberg 2014" schuldenfrei. Graf hatte außerdem wiederholt Konzerte nicht bei der Gema angemeldet. Das Heidelberger Amtsgericht verurteilte ihn dafür zu zehn Monaten Haft, die im Berufungsprozess aber zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Jetzt vermieten Graf und seine Frau Adelheid das Jazzhaus an den neuen Betreiberverein, dem das Ehepaar zwar wieder angehört - allerdings nur als einfache Mitglieder. Den Vorsitz haben Leander Gailus und Joachim Menzel, Programmdirektor ist Bernhard Weber, der einzige Musiker unter den Gründungsmitgliedern. "Wir wollen Musiker und Publikum zusammenführen - in einer entspannten Atmosphäre, in der nur die Musik eine Rolle spielt", sagte Weber. Musikalisch seien weiterhin "nicht große Events" das Ziel: Das Jazzhaus soll Nachwuchsmusikern eine Bühne bieten, regionale Künstler bekannter machen und Musiker aus anderen Kulturkreisen auftreten lassen - kurzum: "alle, die Jazz und im weitesten Sinne improvisierte Musik machen", von klassischem Jazz über "Gypsy Swing" bis zu Blues.

Künstler sollen sich außerdem in regelmäßigen "Sessions" zum gemeinsamen Musizieren treffen. In Workshops können Nachwuchsmusiker, angeleitet von Profis, Erfahrung sammeln, und wer selbst kein Instrument spielt, lernt dort Neues über Geschichte und Vielfalt des Jazz.

Das Jazzhaus soll zudem nicht nur Musiker und Zuhörer aus Heidelberg, sondern auch aus der Region in die Leyergasse locken. Deshalb ist eine Zusammenarbeit unter anderem mit dem Jazzclub Heidelberg, dem Verein "IG Jazz" und dem "Enjoy Jazz"-Festival geplant.