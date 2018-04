Von Anica Edinger

Kompromisse finden - das steht über der Arbeit des Beirates von Menschen mit Behinderungen (bmb). Michaela Schadeck kann davon ein Lied singen. Die 46-Jährige arbeitete fünf Jahre lang in dem Gremium, zuletzt als zweite Vorsitzende. Zum 31. August verabschiedet sich Schadeck aus dem Ehrenamt. Die Arbeitsbelastung hat in den letzten Jahren zugenommen: E-Mails beantworten, Rathaussitzungen besuchen, Beschlüsse fällen: "Mir ist es zu viel geworden", sagt Schadeck, die von Geburt an selbst im Rollstuhl sitzt. Hintergrund Hintergrund Der Beirat von Menschen mit Behinderungen (bmb) konstituiert sich am 22. September neu. Anstelle von 14 Menschen mit Behinderungen werden dann 16 im Beirat vertreten sein. Ein Mitglied wird nach wie vor von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege bestimmt. Im Gremium ist jede Art von Behinderung vertreten: kognitive wie auch körperliche. Die Amtszeit des bmb ist an die des [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Der Beirat von Menschen mit Behinderungen (bmb) konstituiert sich am 22. September neu. Anstelle von 14 Menschen mit Behinderungen werden dann 16 im Beirat vertreten sein. Ein Mitglied wird nach wie vor von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege bestimmt. Im Gremium ist jede Art von Behinderung vertreten: kognitive wie auch körperliche. Die Amtszeit des bmb ist an die des Gemeinderates geknüpft. Sie dauert also fünf Jahre lang. Die Mitglieder werden vom Gemeinderat berufen. Jeweils ein Mitglied des Beirates ist als beratendes Mitglied im Jugendhilfe-, im Bau- und Umweltausschuss, im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit und im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss vertreten. In Heidelberg leben derzeit rund 20.000 Menschen mit Behinderungen. Der bmb agiert als Sprachrohr für diese Interessengruppe, ist Mittelsmann zwischen Stadtverwaltung und Bürgern. Er arbeitet beispielsweise stark an dem Online Stadtführer "Heidelberg hürdenlos" mit. ani

[-] Weniger anzeigen

Frau Schadeck, "Inklusion" ist eines der Wörter, die viel benutzt, aber womöglich nicht richtig verstanden werden. Was bedeutet "Inklusion" für Sie?



Es heißt, die Umwelt von Anfang an so zu gestalten, dass sich alle Menschen nach ihren Fähigkeiten einbringen können. Es gibt unterschiedliche Teilbereiche, die ich in Wohnen, Arbeit, Freizeit und Bildung zusammenfassen würde.

Wird in Heidelberg in Sachen Inklusion viel getan?



Ja, ich finde schon. Politik und Verwaltung sind sehr offen für das Thema. In der Stadt spielt dabei im Moment vor allem die schulische Inklusion eine Rolle.

Was bedeutet das konkret?



Heidelbergs Schulen müssen sich darauf einstellen, dass jeweils ein schulischer Begleiter bei Kindern mit Behinderung dabei ist. An der Internationalen Gesamtschule wird das in einem Schulprojekt toll umgesetzt. Hier gibt es seit diesem Schuljahr Schulbegleiter, die für alle Kinder einer Klasse zuständig sind.

Und wie lief das an den Schulen vor dieser Umstellung?



Der Schüler mit einer Beeinträchtigung hat sich bei unterschiedlichen Diensten, zum Beispiel bei der Individualhilfe, einen Freiwilligen gesucht, der ihn dann begleitet.

Hat das auch Nachteile?



Das kann dazu führen, dass die betroffenen Schüler vereinsamen, dass sie sich von den anderen isolieren.

Sind denn überhaupt alle Schulen barrierefrei zugänglich?



Nein. Eigentlich nur das Bunsen-Gymnasium. Ansonsten muss noch viel getan werden. Am KFG haben wir schon erreicht, dass es wenigstens eine behindertengerechte Toilette gibt. Da gab es eine Schülerin auf dem Abendgymnasium, die nicht auf Toilette gehen konnte und sich deswegen an uns gewandt hat. Sie musste den ganzen Abend ihren Trinkhaushalt regulieren - das ist kein Zustand. Barrierefrei zugänglich ist das KFG aber noch nicht.

Was läuft denn gut in Heidelberg?



Ich bin ein Fan von unserem Sozialamt. Wenn ein Kind kommt, das Hilfe benötigt, bekommt es sie auch. Manchmal fragen die Mitarbeiter auch nach, ob es denn wirklich nötig ist, dass das Kind eine Begleitung für die Schule braucht. Das machen sie aber nicht, um Geld einzusparen, sondern des Kindes wegen. Eltern sehen das oft als Angriff.



Sie kommen aus einem kleinen Dorf in Bayern. 1988 führte Sie das Studium nach Heidelberg. Wie war die Umstellung für Sie?

Es war ein krasser Gegensatz. Heidelberg war das Paradies. Ich habe vorher noch nie einen Bus gesehen, in den ich einfach so einsteigen konnte. Das war die große Freiheit für mich.

In Sachen Barrierefreiheit ist Heidelberg also weit vorne?



Jeder Punkt, der positiv ist, ist gleichzeitig auch verbesserungswürdig. Beispiel Bismarckplatz: Hier wurde am Einstieg in die Straßenbahnen 2011 eine Rampe gebaut, die sechs Meter lang ist. Ursprünglich wollten wir aber, dass der ganze Bismarckplatz barrierefrei wird. Diese Lösung ist seither ein Provisorium.

Das heißt, es gibt für Rollstuhlfahrer dort immer noch Probleme?



Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen: Einmal bin ich mit einer langen OEG gefahren - der Fahrer hat nicht an der Rampe gehalten. Also bin ich zu ihm nach vorne: Denn ich benötigte die Einstiegshilfe. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn er an der Rampe gehalten hätte. Darauf entgegnete er, mit der langen OEG könne er dort nicht halten, weil sein Wagen dann hinten zu weit hinausragen würde.

Wie ist die Situation am Hauptbahnhof?



Katastrophal. Der Blindenleitstreifen geht beispielsweise nur bis zum Ausgang. Dann stehen die sehbehinderten Menschen da und wissen oft nicht weiter. Außerdem wäre eine akustische Anlage an den Haltestellen sinnvoll: Wenn man einen Knopf betätigt, wird dabei angesagt, wann welche Bahn fährt. Überall sollte das Zwei-Sinnes-Prinzip gelten. Demnach müsste der Bahnhof die nächste Großbaustelle sein.

Was sagen Sie: Ist Heidelberg beim Thema "Inklusion" schon fortgeschritten oder stehen wir noch am Anfang?

Klar stehen wir noch am Anfang. Wir bräuchten beispielsweise einen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten, der bei der Stadt angestellt ist - und sich nur mit diesem Thema beschäftigt, ein Mittelsmann zwischen Beirat und Stadtverwaltung. Der bmb berät nicht nur den Gemeinderat und verschiedene Ausschüsse, sondern er begleitet etwa auch Begehungen von Neubauten. Dieses Tagesgeschäft müsste jemand übernehmen, der das hauptberuflich macht.

Apropos Bauen: Gibt es ausreichend barrierefreie Wohnungen?



Heidelberg ist schön alt. Und Altbauten kann man oft nicht so verändern, dass sie barrierefrei zugänglich sind. Neue Häuser wie in der Bahnstadt sind wiederum oft nicht bezahlbar. Der bmb hat kürzlich eine Veranstaltung gemacht und Wünsche von Menschen mit Behinderung an die Kommune gesammelt: Ganz oben stand bezahlbarer Wohnraum. Auf dem Emmertsgrund gibt es beispielsweise viele barrierefreie Wohnungen, das ist aber wegen der Erreichbarkeit schwierig.