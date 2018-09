Radfahrer dürfen den Gehweg am Neuenheimer Neckarufer benutzen - übrigens in beide Richtungen. Sie dürfen aber auch auf der Straße fahren. Archivfoto: Hoppe

Von Micha Hörnle

Anfang der Woche hatte der Ziegelhäuser Daniel Roß ein seltsames Erlebnis auf der Neuenheimer Landstraße: Ein Polizist forderte ihn in Höhe der Alten Brücke auf, mit seinem Rennrad von der Straße rüber auf den Gehweg zu fahren. Roß lehnte ab: "Das hatte natürlich eine heftige Diskussion zur Folge, bei der ich versuchte, ihm klarzumachen, dass es keine gute Idee sei, mit über 30 Stundenkilometern mit dem Rennrad einen Fußweg zu benutzen, der noch dazu in der Mitte mit einer dichten Reihe Platanen bewachsen ist. Auch dann nicht, wenn dieser Fußweg mit einem weißen Schild ,Radfahrer frei’ ausgestattet ist."

Für die Polizei stellt sich der Fall etwas anders dar: "Ein Radfahrer war bei leichtem Nieselregen und beginnender Dämmerung ohne Licht auf der Straße unterwegs. Er zog eine Autokolonne hinter sich her, und den Pkws war es nicht möglich, den Radfahrer zu überholen. Daher entschied sich der Kollege, ihn anzuhalten und ihm zu empfehlen, den Gehweg, der für Radfahrer frei ist, zu benutzen", erklärt eine Polizeisprecherin. "Der Kollege äußerte sich auch, dass eine Nutzung der Straße für den Fahrradfahrer klar erlaubt sei und bat ihn nur darum, dass er beim Befahren dieser Strecke je nach Verkehrslage ab und an abwägt, den Gehweg zu nutzen, zumal bei den Witterungsverhältnissen an diesem Tag, kaum Fußgänger unterwegs waren."

Während die Polizeisprecherin meint, der Beamte habe Roß nur "eine Option aufzeigen" wollen, sah der sich von dem Polizisten fast genötigt, den Radweg zu benutzen - was er nicht tat. Genau genommen: was er nie tut. Denn Roß radelt jeden Tag mit seinem Rennrad 29 Kilometer zur Arbeit in Mannheim und zurück - und käme nie auf die Idee, des besseren Verkehrsflusses wegen den Gehweg am nördlichen Neckarufer zu benutzen.

Rein rechtlich ist Roß auf der sicheren Seite. Denn, so bestätigt auch die Stadtverwaltung: "In der Neuenheimer/Ziegelhäuser Landstraße dürfen Radfahrer den neckarseitigen Gehweg in beide Richtungen befahren. Es besteht aber keine Benutzungspflicht. Radfahrer dürfen auch die Fahrbahn in beide Richtungen befahren." Und in gewisser Weise ist Roß auch moralisch im Recht: Denn wenn er tatsächlich mit Tempo 30 unterwegs war, hielt er nicht den Verkehr auf, sondern vielmehr die dort bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung ein, die übrigens bis kurz vor dem Haarlass gilt. Und wer Roß als Autofahrer überholen wollte, wäre schlicht zu schnell gewesen. Roß hielt sich übrigens auch an die Empfehlungen der Stadt und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, dass schnelle Radfahrer am besten die Straße benutzen sollten, da ihr Tempo denen der Autos vergleichbar ist. Der einzige Verstoß, bei dem der Polizist Roß hätte packen können, war das fehlende Licht (Geldbuße: 20 Euro).

Dass der Radler Roß und der Polizist aneinandergerieten, verwundert: Denn die Missverständnisse um den Gehweg am Neckarufer gab es vor allem kurz nach der Einweihung der sanierten Landstraße vor fast vier Jahren. Damals hupten erboste Autofahrer gern die Radler mal von der Straße, weil sie irrtümlich meinten, sie gehörten auf den angeblichen Radweg an den Platanen. Nach einigen Monaten Eingewöhnungszeit - und etlichen aufklärenden Artikeln in der RNZ - beruhigte sich die Lage wieder.