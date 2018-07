Von Werner Popanda

Welchen Stellenwert die "Kerchemer Kerwe" einst einnahm, offenbart sich in einer von Dieter Neuer und Philipp Körner in ihren Kirchheim-Büchern geschilderten Anekdote. Demnach habe ein Lehrer auf seine Frage, was denn wohl die drei höchsten Feiertage sind, aus der Klasse folgende Antwort erhalten: "Kindsdaaf, Schlachtfeschd, Kerwe!" Sprich: Kindstaufe, Schlachtfest und eben das Kirchweihfest. Damals spielte sich die Kerwe auf dem Kerweplatz und in den Tanzsälen der Kirchheimer Gasthäuser ab und nicht in der Schwetzinger Straße, der ehemaligen Hauptstraße des bis 1920 selbstständigen Ortes. Ab 1979 sorgte jedoch das Straßenfest für Furore, so dass man nach Körner "beide Feste 2004 zu einer ,Straßenkerwe' im September vereinigte".

Eine ganze Menge ist am Wochenende wieder los, beginnend mit der Kerweeröffnung am Samstag, 14. September, um 11 Uhr auf dem Kerweplatz. Ab 13 Uhr können hier die Melodien des Musikvereins Wiesenbach genossen werden, ab 19.30 Uhr Rock und Pop der Band "Finest Friends". Gleichfalls ab 19.30 Uhr spielen die Lokalmatadoren "Off Limits" im Hof des Ärztehauses auf und ab 20 Uhr die "Dirty Deeds" vor dem Gasthaus "Sardegna".

Der Kerwesonntag wird um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kerweplatz eröffnet, ab 12.30 Uhr sind wieder die Musikanten aus Wiesenbach an der Reihe und ab 15.30 Uhr die Heidelberger Blasmusikanten. Am Kerwemontag sollte man sich das "Wellfleischessen bei Krähers" ab 11 Uhr nicht entgehen lassen. Ab 14.30 Uhr dürfen die nicht mehr ganz so taufrischen Kerchemer ihren Seniorenherbst im Bürgerzentrum feiern.

So alt wie die Kerchemer Kerwe ist das Siedlerfest im Pfaffengrund nicht, aber eine 65. Festauflage kann sich auch sehen lassen. Festauftakt am Samstag, 14. September, ist der Seniorennachmittag um 14 Uhr im Gesellschaftshaus. Um 19.30 Uhr wird das Siedlerfest traditionsgemäß mit einem Fassanstich eröffnet, im Anschluss daran will die "Sound Company" für Riesenstimmung im Saal sorgen. Der ökumenische Gottesdienst am Sonntag beginnt um 10 Uhr. Ab 11 Uhr steht ein Frühschoppen mit dem Pfaffengrunder Musikverein auf dem Programm, ab 13.30 der "Sockenlauf" und ab 14 Uhr die Preisverleihung des Ballonwettbewerbs. Der 50. Geburtstag des Musikzuges der lokalen Karnevalsgesellschaft wird mit Musik und Tanz gewürdigt. Am Sonntagabend kommen Rock- und Popfans auf ihre Kosten, denn um 19.30 werden die Uwe Janssen-Band und Gast "Stayfunny Nerpel" die Bühne entern. Wer den Frühschoppen am Sonntag verpasst hat, kann am Kerwemontag um 11 Uhr nachziehen, diesmal samt "Knöchel-Essen". Ab 18 Uhr wollen die Tanzgruppen des TSV das Publikum mit ihren Vorführungen begeistern, ab 19 Uhr hat sich dies das Pfaffengrunder Duo "Fantasy Fair" mit seiner Musik vorgenommen. Der Kerweausklang bietet also nochmals eine wunderbare Gelegenheit, so richtig "abzutanzen".