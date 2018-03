Kaz. Im Wald von Heidelberg gibt es viele Aussichtspunkte. Zu den schönsten mit Blick auf Schloss, Neckar und Alte Brücke gehört die 1988 restaurierte "Meriankanzel". Diese dürfte einst Arbeitsplatz des Kupferstechers Matthäus Merian (1593-1650) gewesen sein, der der Nachwelt eine Stadtansicht von Heidelberg aus dem Jahr 1620 hinterließ - fast sieben Jahrzehnte vor der großen Zerstörung der Stadt 1689.

Um Aussichtspunkte ging es unter anderem bei der Waldbegehung im Rahmen der "Sommertour" mit Bürgermeister Wolfgang Erichson und Vertretern der Forstverwaltung. Ein Aussichtspunkt oberhalb des Philosophenwegs ist außer der Meriankanzel auch das sogenannte "Fuchsrondell", benannt nach einem Fortmeister namens Fuchs, der sich in den Dreißiger Jahren um den Wald verdient machte und schon damals dessen Erholungswert samt stellenweise schönem Weitblick erkannte.

Unterhalb des Rondells steht eine überdachte hölzerne Plattform, die vor einigen Jahren wegen ihres Standorts in Hanglage nochmals extra befestigt und gesichert wurde. Seither hält sie besser.

Insgesamt gibt es im Stadtwald derzeit um die 20 Aussichtspunkte. Die meisten sollen in gewohnter Art erhalten bleiben. Zwei oder drei werden in den nächsten Jahren aber einfach zuwachsen, waren also nur von begrenzter Dauer, wie der Leiter des Landschaft- und Forstamtes, Dr. Ernst Baader, bei der Begehung erklärte. So ein Fall ist demnach der "Schräg Weg" am Hohen Nistler. Der Blick nach Dossenheim wächst dort mehr und mehr zu. Forstwirtschaftlich haben am "Schräg Weg" jetzt also die nachwachsenden Bäume Vorrang - Waldspaziergänger müssen sich andere Aussichtspunkte suchen. Und die sollen nun alle genauer erfasst werden. Dann entscheidet die Forstverwaltung, wo Baumschnitt oder Fällungen zugunsten der Fernsicht am wichtigsten sind.

Schöne Aussichten gibt es am Oberen Philosophenweg genug. Diesen Weg weiß Revierförster Andreas Ullmann besonders zu schätzen - auch weil es dort viel ruhiger ist als auf der "Promenade" weiter unten. Allerdings ist der Weg laut Ullmann wegen seines alten Baumbestands auch besonders pflegebedürftig. Die Forstverwaltung muss schließlich auch für die Sicherheit auf den Wegen sorgen.

Warnungen nach Sturmschäden oder wegen Baumfällarbeiten sollte die Bevölkerung jedenfalls immer beachten. Schließlich könnte alles andere lebensgefährlich sein.