Von Birgit Sommer und Micha Hörnle

Die Gruppierung mit den schlimmsten Einbußen, die traditionsreiche GAL, war gestern gar nicht im Rathaussaal, als Oberbürgermeister Eckart Würzner um 18.05 Uhr das Ergebnis verkündete - man ersparte sich wohl die Schmach. Bei den zweitgrößten Wahlverlierern, der FDP, freute sich Michael Eckert immerhin tapfer darauf, mit Karl Breer ein Team zu bilden, das sich inhaltlich einig ist. Breer ist "froh, dass unser wirtschaftsnahes Lager weitermachen kann" und will die nächsten fünf Jahre eine inhaltlich klare Linie fahren.

Jan Gradel begrüßt den leichten Zuwachs seiner CDU - sie bleibt knapp die stärkste Kraft im Rat -, bevorzuge das neue Zählverfahren doch die kleinen Parteien. Mit der weiter nach links verschobenen Mehrheit im Gemeinderat werde es der OB schwerer haben, erwartet Gradel: "Wir sind für viele kleine Projekte auf Zufallsmehrheiten angewiesen." Stimmenkönig Werner Pfisterer (28.161 Stimmen) erkennt in der extremen Zersplitterung des Rates eine Spiegelung der Heidelberger Bevölkerung; für klare Entscheidungen sei dies nicht gut. Es verlange Führungsqualitäten vom OB und den Fraktionsvorsitzenden. Sein Abschneiden nach 25 Jahren im Gemeinderat freute Pfisterer: "Es macht immer noch Spaß, und wir haben noch viele Aufgaben vor uns."

Mit vier statt drei Räten wurden die "Heidelberger" zur viertstärksten Kraft im Gemeinderat, überholten FDP und GAL. Wolfgang Lachenauer schrieb dies einer stabilen Politik zu, die man gemacht habe und die die "Heidelberger" in den letzten 20 Jahren zu einer festen Größe im Gemeinderat habe werden lasen. "Wir werden versuchen, jegliche Lagerbildung zu vermeiden", kündigte er angesichts der Zersplitterung an. "Man muss halt mit allen reden." Für gewisse Projekte seien stabile Mehrheiten zu schaffen, die nicht gleich wieder auseinanderfielen.

Auf Gewinne hatten die Freien Wähler laut Stadträtin Ursula Lorenz gehofft, doch sie werden nur zwei der 48 Stühle im Rat besetzen. Man habe gute Leute in den Stadtteilen, aber keinen überregionalen Namen wie die anderen Parteien. Jetzt setzt sie auf Zusammenarbeit: "Alleine kämpfen geht nicht." Die pensionierte Ärztin wollte nichts schönreden: "Unsere Spitzenkandidaten waren wohl zu alt und für junge Wähler nicht attraktiv."

Die SPD hat einen Sitz dazugewonnen - und war stolz darauf. "Man muss sich auch mal freuen können", fand Anke Schuster. Für Karl Emer ist der seit 15 Jahren anhaltende Abwärtstrend der SPD in Heidelberg endlich gestoppt. Schuster fand noch mehr Erbauliches: Immerhin haben es drei Frauen auf die ersten drei Plätze geschafft. In Universitätsstädten in Baden-Württemberg habe es die SPD schwer, da seien die Grünen vorne. Wie eben in Heidelberg, wo der Grüne Felix Grädler zum Schluss noch den SPD-Mann Adrian Rehberger verdrängte und den zehnten Sitz für seine Partei gewann. Mit ihm zieht auch der erste Bahnstädter ins Gremium ein. Gestern Abend war der Geschäftsführer der Halle 02 noch ein bisschen überrascht, doch seine Ziele sind klar: Er will ein Netzwerk mit den anderen jungen Gemeinderäten bilden. Seine Devise: "Nicht blockieren, sondern Entscheidungen nach vorne bringen." Ansonsten feierte der grüne Stimmenkönig Christoph Rothfuß ein "hervorragendes Ergebnis", denn: "Wir sind die Wahlgewinner". Man habe auf die richtigen Themen, vor allem den Verkehr, gesetzt. Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson freute sich über "so viel Rückenwind für die Überlegungen, was meine zweite Amtszeit angeht".

Für Generation-HD freute sich Waseem Butt, die Stärke gehalten zu haben - ohne das ehemalige Zugpferd Derek Cofie-Nunoo. Und um ein Haar hätte die neue "Liste der Vielfalt" noch einen dritten Sitz bekommen. Was Butt besonders positiv sieht: "Ich bin der erste ehemalige Pakistaner, der in einen deutschen Gemeinderat gewählt wurde." Was vielleicht auch mit einem unkonventionellen Wahlkampf zu tun hatte: "Wir haben keine Kugelschreiber verschenkt, sondern Minze."

Roswitha Claus von der "Bunten Linken" war nicht besonders deprimiert: "Alles in allem haben wir ein gutes Ergebnis." Die große "Bundeschwester, die Linke, sei "vielleicht bekannter gewesen". Immerhin habe man nun gemeinsam vier Sitze.

Und da gab es auch die drei neuen Parteien im Rat: Die 30-jährige Sahra Mirow zieht mit Bernd Zieger als "Die Linke" in den Rat ein. Zur "Bunten Linken" sieht sie schon Unterschiede, kann sich aber Gespräche über eine Fraktion vorstellen. Ihr kommunalpolitisches Ziel: "Wir möchten Druck machen bei den Konversionsflächen; wir setzen auf kostengünstigen Wohnraum und Sanierung statt Abriss." Ebenfalls auf ihrer Agenda: ein Autonomes Zentrum für die Jugend.

Matthias Niebel von der AfD hätte schon auf ein besseres Ergebnis, allein schon wegen der Europawahl, gehofft: "Wir hatten einen Sitz mehr im Hinterkopf." Er kündigte an, die Nähe zum "bürgerlichen" Lager zu suchen und vielleicht mit den "Heidelbergern" eine Fraktion zu bilden, mit denen man die größte inhaltliche Übereinstimmung habe.

Alexander Schestag von den Piraten ist mit dem einen Sitz für seine Partei "durchaus zufrieden" - und sieht sich als Neu-Gemeinderat "eher im linken Lager". Aber eigentlich wolle er das alte Lagerdenken überwinden und an gemeinsamen Projekten arbeiten: "Ich kann auch einem CDU-Antrag zustimmen, wenn er gut ist. Nur für eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten bin ich nicht offen."