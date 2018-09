Es gibt keine Maikäfer mehr? Der Berliner Liedermacher Reinhard Mey beklagte das 1974 in einem gesungenen Rückblick auf Wälder und Gärten seiner Kindheit. Damals ging es um die Folgen der massiven Bekämpfung der Maikäfer mit dem inzwischen verbotenen Insektizid DDT seit Anfang der 1950er Jahre. Aber die Käfer sind wieder da. In diesem Jahr gibt es in Heidelberg sogar ganz frühe Exemplare wie hier in Schlierbach, wo unser Fotograf auf ein paar Prachtstücke stieß. Ihr Leben währt kurz, nur vier bis sieben Wochen lang; die Weibchen sterben direkt nach der Eiablage. Alle vier Jahre, heißt es, erleben wir ein Maikäferjahr, dann gibt es besonders viele der Insekten. Ob es einmal wieder zu einer echten Maikäferplage kommen wird? bik/Foto: Alex