Auch dieses Foto eines Graffito an einer Häuserwand in der Kairoer Mohamed-Mahmoud-Straße ist im Marstall zu sehen. Foto: Amnesty

Von Magdalena Schüßler

Nofretete mit Gasmaske oder ein Panzer, der abgeschleppt wird: Von den Straßen Kairos kommen diese Bilder ins Marstallcafé. Ab Montag präsentiert die Heidelberger Hochschulgruppe von Amnesty International dort "Wände des Widerstands", Street Art aus Ägypten im Zeichen der Arabischen Revolution.

Mehr als zwei Jahre sind seit dem Beginn der Massendemonstrationen gegen das Regime von Hosni Mubarak vergangen. Auf die überwiegend friedlichen Proteste reagierten die damaligen Machthaber mit massiver Gewalt und Zensur in den Medien. Künstler und Aktivisten fanden in der Straßenkunst trotzdem einen Weg, die Öffentlichkeit zu informieren, ihren Forderungen und Gedanken Ausdruck zu verleihen - und tun es bis heute.

Keizer ist einer von ihnen. Er arbeitet hauptberuflich als Straßenkünstler in Kairo. Um die 30 Jahre alt, ist er in Ägypten und mittlerweile auch international bekannt. Seine Identität hält er jedoch geheim, "Keizer" ist ein Pseudonym. Meist kritisieren seine Werke Kapitalismus und Imperialismus, nicht alle sind jedoch direkt politisch. Was hinter seiner Kunst steckt, hat er aufgeschrieben. Aus einem seiner Texte entstand auf Keizers Vorschlag hin dieses Interview.

Keizer, warum haben Sie sich entschieden als Straßenkünstler zu arbeiten?

Straßenkunst zu machen, war für mich ein sehr natürlicher Prozess. Schon lange war ich frustriert von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Die Richtung war also schon vor der Revolution vorgegeben, und als sie dann begann, hat die Idee sofort gezündet.

Was bedeutet Straßenkunst für Sie?

Straßenkunst dient als Alternativ-Medium. Sie benutzt öffentliche Räume, um die Realität und das Umfeld, in dem wir leben, infrage zu stellen. Für mich persönlich ist Straßenkunst ein Dialog zwischen dem Künstler und den Massen. Und das in der demokratischsten Form überhaupt, denn der Betrachter hat das Recht, die Kunst auszulöschen.

Hat diese Kunst politisches Potenzial?

Sie hat das Potenzial, sozialen und politischen Wandel anzuregen. Nur durch visuelle Kommunikation und Spannungen kann sich etwas ändern. Wir müssen Ideen provozieren, Stereotype angreifen und in Graubereiche eindringen. Das ist meine Philosophie. Ich denke, ich bin eher ein "Artivist" (eine Mischung aus artist und activist) als ein Künstler.

Was ist Ihr Antrieb als "Artivist"?

Die einfache Arbeiterklasse. Ich möchte Harmonie in ein nicht funktionierendes System zurückbringen, indem ich alles bloßstelle und aufbreche, von dem einige glauben, es sei nur für eine Elite bestimmt, die angeblich Kunst versteht. Das treibt mich an und ein tiefes Gefühl, des öffentlichen Raums beraubt zu sein. Unser Raum wurde visuell besetzt und eingenommen von Werbefirmen, wir können nicht einmal mehr den Sonnenuntergang sehen, weil unsere Skyline mit Firmenlogos übersät ist. Sie haben uns nie um Erlaubnis gefragt. Heutzutage kannst Du durch eine Straße gehen und denken, sie gehört dem Volk, aber irgendwie hat die Bank um die Ecke alles aufgekauft, von der Parkbank bis hin zu der Schaukel für Deine Kinder.