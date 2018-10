Nasskaltes Vergnügen vor der Moschee in Rohrbach: Baris Akyosun und Saim Ücer (v.l.) haben mit der ''Ice Bucket Challenge'' auf die ALS-Krankheit aufmerksam gemacht. Foto: Rothe

Von Julie Dutkowski

Baris Akyosun (17) zögert keine Sekunde. Er nimmt den vollen Eimer Wasser und kippt ihn Saim Ücer mit einem Schwung über den Kopf. Der 16-Jährige steht, ganz normal bekleidet, nun triefnass auf der Straße neben der Ditib-Moschee in Rohrbach-Süd.

Was die beiden Jungs vom türkisch-islamischen Kulturverein hier machen, haben schon Millionen Menschen vor ihnen gemacht. Die "Ice Bucket Challenge", die im Silicon Valley in Kalifornien startete, hat im Schneeballsystem die ganze Welt erobert. In Deutschland machten etwa Promis wie Matthias Schweighöfer und Helene Fischer mit. Mittlerweile nominieren sich auch Nicht-Promis gegenseitig auf Facebook.

Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund: Mit ihr sollen Spenden für die Bekämpfung der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gesammelt werden. Sie führt zu Nervenzerstörungen und Muskellähmungen. Ursprünglich war die Aktion so gedacht, dass nur derjenige, der nicht spendet, eine Eiswasserdusche riskiert. Mittlerweile ist das anders: Viele Menschen spenden und nehmen trotzdem freiwillig eine Dusche.

Auf den guten Zweck will nun auch die Gemeindejugend der Moschee Heidelberg aufmerksam machen. Um ihre Mitglieder für die Krankheit zu sensibilisieren, haben sie ein Infoblatt aufgehängt, mit dem sie auf ALS hinweisen.

Bei allem Spaß bleiben die Jungs trotzdem ernsthaft. "Man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch andere Krankheiten gibt", weiß Baris Akyosun. Saim Ücer erzählt von seinem Bekannten, der im Südwesten der Türkei lebt. Er hat die "Ice Bucket Challenge" zwar angenommen, aber etwas abgeändert. Weil dort Wassermangel herrsche, habe er Wasserkanister aufgeschnitten und so auf den Straßen verteilt, dass Tiere daraus trinken konnten.

"Inzwischen spielen die Menschen mit dieser Aktion", zeigt sich Mehmet Öztürk etwas kritisch von dem Hype. Doch dass die Jungs nun auch mitgemacht haben, findet der Kassenwart gut. "Wenn junge Leute motiviert sind, sollte man sie nicht stoppen." Der türkisch-islamische Kulturverein wolle auf jeden Fall reagieren und etwas spenden. "Wir überlegen, ob wir vielleicht eine Freitagskollekte daraus machen."

"Damit sich das weiter verbreitet", wollen Baris und Saim jetzt bekannte Persönlichkeiten zur Eisdusche auffordern und von der guten Sache überzeugen. Und so nominierten die beiden Jungs den Rapper Kurdo aus dem Emmertsgrund, den türkischen Generalkonsul Serhat Aksen - und Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson.