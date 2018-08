RNZ. Vor zwei Jahren eröffnete das Interkulturelle Zentrum in Gründung (IZiG) mit einem großen Sommerfest im Innenhof des Landfriedkomplexes. Seitdem ist das Haus in der Alten Tabakfabrik zu einem Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund geworden. Im Herbst zieht das IZiG ins Kesselhaus und wird im Rahmen des International Welcome Center weiterhin neue Formate für den interkulturellen Austausch in Heidelberg ins Leben rufen. Zum Geburtstag wird in diesem Jahr aber nicht in den "Landfried" eingeladen, stattdessen kommt das Interkulturelle Zentrum mit seinem neuen Projekt und zahlreichen Unterstützern auf den Bismarckplatz.

Am morgigen Donnerstag, 24. Juli, können sich die Heidelberger über die Entwicklungen des neuen Zentrums informieren. Aber nicht einfach so: Informationen erhalten sie von "lebenden Büchern". "Living Books", so heißt das Jubiläumsprojekt, das an diesem Tag den Bismarckplatz in eine Bibliothek verwandelt. Alle Mitarbeiterinnen des Interkulturellen Zentrums informieren über die letzten beiden Jahre, die neuen Entwicklungen für das International Welcome Center und die Rolle, die das Landfried-Gelände im Rahmen der Internationalen Bauausstellung für die Entwicklung einer Willkommenskultur in Heidelberg spielen könnte.

"Living Books" ist eine Experten-Datenbank, die das IZiG aufbaut. Die Geschichte jedes Menschen steht dabei im Vordergrund, sowie die Expertise, die einen jeden Menschen von anderen unterscheidet - sei es durch Ausbildung oder Praxiserfahrung, Herkunft, Glaube oder Leidenschaft. "Das neue Projekt ist ein Weg, Wissen zu heben und sichtbar zu machen. Es ist eine Datenbank und ein Veranstaltungsformat. Sowohl alteingesessene als auch neu zugezogene Menschen bereichern diese Stadt durch ihr Wissen, ihre Erfahrung und vor allem durch die Geschichte, die jede und jeder mitbringt", sagt Jagoda Marinic, die Leiterin des Zentrums.

Auch Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson ist angetan von dem Projekt, weil es zeige, "dass wir in Heidelberg auf die Stärken der Einwanderer eingehen. Unser Ziel ist eine Integrationspolitik auf Augenhöhe. Mit diesem Projekt betonen wir nicht nur das, was die Menschen hier lernen müssen, um gut anzukommen, sondern zeigen auch das auf, was Neuzuwanderer mitbringen: Wissen über andere Teile der Welt oder Expertise in ihren Berufsfeldern. Neubürger zu Experten zu machen, ist für mich eine beispielhafte Umsetzung der Willkommenskultur".

Die Experten-Datenbank ist eine Internet-Plattform, die in Kürze jeder nutzen kann, der auf der Suche nach Referenten oder Künstlern ist. Die ersten lebenden Bücher sind bereits in der Bibliothek: Dr. Marlene Schwöbel-Hug, Dekanin der Evangelischen Kirche in Heidelberg, Prof. Michael Braum, Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung, Bürgermeister Erichson sowie der Vorsitzende des Ausländer- und Migrationsrats, Michael Allimadi, sind Paten der "Living Books". Einige von ihnen stehen am Donnerstag auf dem Bismarckplatz zur "Ausleihe" bereit: Marinic von 12 bis 17 Uhr, Allimadi von 13 bis 14 Uhr, Braum von 14 bis 15 Uhr und Kristian Willenbacher von der Abteilung Internationales beim Studentenwerk von 15 bis 16 Uhr. Mit dabei sind außerdem die Bollywood-Tänzerin Divya Chandrika und indische Vertreter internationaler Heidelberger Studentengruppen.

Fi Info: Wer jetzt den Experten in sich entdeckt hat, ist am 24. Juli auf dem Bismarckplatz genau richtig und bekommt dort die Möglichkeit, sich selbst in die Datenbank einzutragen. Das geht auch online unter www.living books.de.