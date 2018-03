Kaz. Zoff um den Zaun? Nun beschäftigte sich der Bezirksbeirat Rohrbach mit der Umzäunung der Internationalen Gesamtschule (IGH) im Hasenleiser, die seit etwa einem Jahr für über 20 Millionen Euro renoviert wird. Nach zweistündiger Diskussion beschlossen die Räte, nicht prinzipiell gegen den Zaun zu sein - sofern das Gelände täglich zwischen 8 und 22 Uhr für alle zugänglich ist. Im Idealfall sollte der Zaun um die Schule an Stellen, wo es möglich ist, begrünt werden, heißt es im Antrag des Bezirksbeirats, der für die gestrige Sitzung des Ausschusses Bildung und Kultur gedacht war.

Er ging mit zehn Ja-Stimmen über die Bühne. Nur Stefan Richter und Alexander Schestag (Grüne) waren dagegen. Geplant ist laut Architekt Hans-Peter Gegus, der vor Ort für die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) tätig ist, "ein Stabgitterzaun in Weiß", der seiner Ansicht nach durchaus elegant aussieht.

Auf dem bisher offenen Schulgelände kam es in der Vergangenheit öfter zu Vandalismus. Für Rektor Werner Giese war das ein Anlass, die Umzäunung zu fordern, was in einer Gesamtlehrer- und Schulkonferenz seinen Worten nach auch "eine satte Mehrheit" bekam. Eine Lehrerin, die gegen den Beschluss gewesen sei, habe sich dann aber an die Grünen im Stadtteil gewandt und die Sache so ins Rollen gebracht. Für Giese ist das im Grunde "ein unsäglicher Vorgang".

Dem hielt der grüne Bezirksbeirat Stefan Richter entgegen, es sei genauso unsäglich, dass der geplante Zaun in dem Gremium erst mal kein Thema gewesen sei und man davon nichts gewusst habe. Dazu erklärte Stadträtin Beate Deckwart-Bollert (Grüne), die bei der Bezirksbeiratssitzung in Rohrbach im Publikum saß: "Von einem Zaun war nie die Rede, und das sollte offenbar auch nicht sein."

Zu Beginn der Bezirksbeiratssitzung in Rohrbach tat sich Rosemarie Hackbusch (ebenfalls Grüne) mit dem ganzen Sachverhalt schwer. Die ehemalige Lehrerin war über 30 Jahre an der IGH tätig und weiß nur zu gut, dass Gruppen vor allem nachts auf dem Schulgelände ihr Unwesen treiben. Als in den Pfingstferien auch in Heidelberg das Deutsche Turnfest über die Bühne ging, diente die IGH als Unterkunft. Rolf Augusta, Geschäftsbereichsleiter bei der GGH, berichtete, dass es in dieser Zeit zu einem Polizeieinsatz kam, weil es Randalierer offenbar nicht störte, dass das Areal vorübergehend bewohnt war.

"Ein Schulgelände ist kein öffentlicher Park. Die Diskussion um den Zaun ist eigentlich überflüssig", meinte Christian Klouda (CDU) bei der Sitzung des Bezirksbeirates und fand da zumindest bei seiner Partei Zustimmung. Dass das Gelände außerhalb der Schulzeiten nicht benutzt, sondern eher missbraucht werde, warf Rektor Werner Giese ein. Trotz unterschiedlicher Meinungen im Bezirksbeirat zeichnete sich bei der Sitzung ab, dass im Grunde alle Mitglieder das Problem "Vandalismus auf dem Schulgelände" nicht irgendwo anders hin verlagern wollen.

Sitzungsleiter Hans-Joachim Schmidt schlug deshalb vor, für nächstes Mal Referenten einzuladen, die sich in der Gewaltprävention auskennen. Auch der Umgang mit den Konversionsflächen - im Hasenleiser geht es da beispielsweise um das ehemalige US-Hospital - könnte Thema der nächsten Sitzung sein, zumal das Gelände laut Schmidt ein "Brückenkopf" zwischen dem alten und dem neuen Rohrbach werden könnte.

Auch über den Fortschritt der laufenden IGH-Sanierung formierte Hans-Peter Gegus. Demnach war der erste von drei Bauabschnitten samt Umbau des naturwissenschaftlichen Bereichs an der Schule der schwierigste; die Mensa wird nur während der Ferien renoviert und ist ansonsten nutzbar. Das sei eine "charmante Lösung", findet er.