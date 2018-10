RNZ. Kurz vor der Sommerpause führt der fünfte Spaziergang der Internationalen Bauausstellung (IBA Heidelberg) aus der Veranstaltungsreihe IBA_Local durch die Altstadt. Los geht der Spaziergang - der unter dem Motto "Altstadt anders sehen" steht - am Samstag, 5. Juli, um 14 Uhr, am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, Neckarstaden 2. Am Karlstorbahnhof endet die Veranstaltung wie gewohnt mit einem Podiumsgespräch.

IBA-Chef Michael Braum und der kuratorische IBA-Leiter Carl Zillich wandern gemeinsam mit Ulrike Gerhard, Professorin für Geographie an der Universität Heidelberg, dem Architekturkritiker Olaf Bartels, dem Kuratoriumsmitglied Ulf Matthiesen und den Teilnehmenden zu unterschiedlichen Wissensorten in der Altstadt. Auf der Route stehen (Hoch-)Schulen, die Universität und der Kunstverein sowie die Kita der Kapellengemeinde.

Bei dem dialogischen Spaziergang geht es auch um das Alltagsleben in dem touristisch geprägten Stadtteil und die Frage, wie viel Inszenierung die Altstadt verträgt. Abschließend diskutieren die Teilnehmer mit den Akteuren des Spaziergangs und Karin Werner-Jensen, der Vorsitzenden des Altstadtvereins, darüber, wie die IBA an der Weiterentwicklung der Altstadt mitwirken kann.