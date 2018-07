Der Verein 'formAD' will im ehemaligen Hotel Metropol in Bergheim ein Zentrum für Design und Architektur einrichten. Das IBA-Kuratorium machte die Idee zum Projektkandidaten. Foto: Joe

Von Sebastian Riemer

Ein Jahr läuft die Internationale Bauausstellung (IBA) nun schon - greifbarer ist sie für viele Heidelberger in dieser Zeit nicht geworden. Die Hoffnung also war gestern groß vor der Pressekonferenz mit IBA-Chef Michael Braum, dass es mit der Präsentation der ersten 23 Kandidaten endlich konkreter wird.

55 Ideen waren auf den Projektaufruf hin eingereicht worden, zwei Tage lang diskutierte das Kuratorium über die Potenziale jeder Bewerbung - und wählte schließlich 23 Ideen aus, die nun intensiv von der IBA begleitet werden. "Jetzt beginnt die Arbeit", sagte Braum den Journalisten, "jetzt endlich werden wir zur echten Denkfabrik."

Hintergrund Die ersten 23 IBA-Kandidaten 55 Projektideen wurden beim ersten Projektaufruf "IBA-Call NR. 1" eingereicht, 23 haben es geschafft: Sie sind nun offiziell Kandidaten und werden von der IBA begleitet und unterstützt. Ob sie auch zu IBA-Projekten werden, entscheidet sich erst ab Ende dieses Jahres. Einige der Ideen, die nicht ausgewählt wurden, bekommen von der IBA Tipps für einen zweiten Anlauf. Colearning Spaces - Vernetzung von Wissen und Orten, SRH Hochschule

exPRO 3 - Bildung, Lernen und Arbeiten in Zwischenräumen, Projektbetriebswerk Heidelberg e.V.

Geschichten eines Hauses ... Geschichten einer Stadt, Verein zur Förderung von Bürgerwissenschaft e.V.

Haus der Stille und des Gebets, Interreligiöse Gesprächsgruppe Räume

Selbstverw. Studierendenwohnheim, Collegium Academicum e.V.

Temporäre Urbanität, Wulf Cramer

Zentrum für Design und Architektur im Hotel Metropol, formAD e.V.

Landwirtschaftspark Heidelberg, W. Roth, D. Erhard und S. Becker

Kompetenzverbund Heidelberg, Lernkonzept e.V. und ResPublica e.V.

Young peoples' art center, Dr. Annely Putz und Bernd Nowoczyn

Kindergarten Emmertsgrund, evangelische Kirche Heidelberg

DAI-Forum, DAI

B3 Gadamerplatz - Bildung, Betreuung, Begegnung, Stadt HD und Bau- und Servicegesellschaft mbH

International Welcome Center, Stadt Heidelberg

Haus der Jugend 60.1, Stadt HD

Zukunfts- und Wissensspeicher Energie und Technik, Stadt HD und Stadtwerke

Das Bio - Konzeptentwicklung Biodiversitätszentrum, Stadt und Zoo

Explo Heidelberg - Weiterentwicklung, Stadt und Stiftung Jugend und Wissenschaft

Sammlung Prinzhorn - Erweiterung, Uni und Freunde der Sammlung

Islamisches Gemeindezentrum, Initiative Heidelberger Muslime

Learning Village Bergheim, Dr. Thorsten Erl

Wissensorte in der Stadt, Geographisches Institut der Uni

Lernzentrum, VHS/Stadtbücherei

Wer also hat es geschafft in den erlauchten Kreis, der von nun an mit Expertise, Kontakten und der Suche nach Geldquellen unterstützt wird? Welche Ideen werden dem Leitthema "Wissen schafft Stadt" gerecht und erfüllen obendrein die Kriterien des Kuratoriums - gesellschaftliche Relevanz, überdurchschnittliche Kompetenz, Modellcharakter, Strukturwirksamkeit, Polyvalenz?

Da sind zum einen altbekannte Institutionen, die saniert oder erweitert - kurzum: weiterentwickelt - werden sollen. Dazu zählen etwa das "DAI-Forum", der Kindergarten Emmertsgrund, die Sammlung Prinzhorn, aber auch das "International Welcome Center", dessen Einrichtung vom Gemeinderat schon beschlossen wurde. Was an diesen Projekten so innovativ sein soll? "Alle 23, auch diese, haben das Potenzial, mehr zu sein, anders zu sein", sagt Braum. Beim Welcome Center sei der erste Schritt getan, doch nun gehe es um die Entwicklung zu einem in die Stadtgesellschaft wirkenden Zentrum internationaler, interkultureller und interreligiöser Begegnung.

Anderes Beispiel: Das Haus der Jugend, so viel ist klar, muss dringend saniert werden. Als IBA-Projekt eignet es sich laut Braum, weil dort gemeinsam mit den umliegenden Schulen eine echte Bildungslandschaft entstehen könnte. "Das Label ,Haus der Jugend' ist im Grunde nur ein Platzhalter für eine viel umfassendere Entwicklung."

Überhaupt geht es viel um Entwicklung und Vernetzung. So auch beim Kandidaten "Learning Village Bergheim", der die Bildungseinrichtungen im Stadtteil - Volkshochschule, Kitas, Schulen - stärker verbinden und dadurch sichtbarer machen will.

Unter den Kandidaten sind aber auch solche, die es bisher tatsächlich nur auf dem Papier gibt. Etwa jene mit dem Titel "Temporäre Urbanität", eingereicht von der Privatperson Wulf Cramer. "Dabei geht es darum, unterschiedliche Gruppen eine Zeit lang an einem Ort zusammenarbeiten zu lassen und zu schauen, was passiert", sagt Carl Zillich, Kuratorischer Leiter der IBA. So weit, so nebulös.

Die Hoffnung, es möge endlich konkret werden, konnte gestern einmal mehr nicht erfüllt werden. Zum einen, weil die einzelnen Kandidaten erst Anfang April detaillierter vorgestellt werden, vor allem aber, weil das Leitmotiv der IBA nun einmal die Offenheit ist. Allzu Konkretes stört da, zumindest in diesem noch immer frühen Stadium. Die IBA will über zehn Jahre ein Labor sein, das Entwicklungen ermöglicht, sie aber nicht zu früh in feste Bahnen lenkt. Oder wie Michael Braum sagt: "Der Prozess muss lange offenbleiben, sonst gehen Chancen kaputt."

Wie passt dazu, dass alle sechs von der Stadt Heidelberg eingereichten, recht konkreten Projekte vom Kuratorium zu Kandidaten gemacht wurden? "Da sitzen nun einmal Experten, das waren richtig intelligente Bewerbungen", sagt Braum offenherzig. "Die haben sehr viel Wert auf die Entwicklungspotenziale ihrer Projekte gelegt."

Und wer hat es nicht geschafft? Projekte wie "Stadt am Fluss" oder die Zukunft des Karlstorbahnhofs wurden gar nicht erst eingereicht. Das Literaturhaus im "Wormser Hof" zwar schon, doch da "war dem Kuratorium nicht klar genug, wo gegenüber anderen Literaturhäusern die Weiterentwicklung sein soll", so Zillich.

Die Idee sei nicht radikal genug gewesen. Und wie geht's weiter? Alle 23 Kandidaten stellen ihre Ideen am 8. April in einer öffentlichen Sitzung dem Kuratorium vor. Frühestens im Herbst 2014 dann wird das Kuratorium dem IBA-Aufsichtsrat erste Bewerber vorschlagen, die IBA-Projekt werden sollen.

Im Herbst 2015 wird es außerdem einen zweiten Projektaufruf geben. Dann haben auch jetzt zurückgestellte Ideen erneut eine Chance.