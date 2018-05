Heidelberg. In den Städten von morgen müssen Schulen aus Sicht des Stadtentwicklers Michael Braum eine zentrale Position einnehmen. Bislang würden sie überwiegend als reine Zweckbauten errichtet und von vielen als Störfaktoren wahrgenommen, sagte der Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung Heidelberg (IBA). Das will er ändern: "Jeder Schule muss man ansehen, dass sie der zentrale Kulturentwickler in unserem Land ist."

In Heidelberg kann Braum in den kommenden Jahren Teile seiner Vision verwirklichen. Mit der IBA sollen bis 2022 unter dem Motto "Wissen-schafft-Stadt" an Bildungsorten wie Schulen und Kindergärten modellhaft Lösungen für Städte der Zukunft gefunden werden. (dpa/lsw)