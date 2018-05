Heidelberg. (mün) Ein Ölfilm auf dem Neckar bei Heidelberg hat am Montagmittag zum Einsatz eines Polizeihubschraubers bei der Altstadt und bei Bergheim geführt. Mit seiner Hilfe versucht die Wasserschutzpolizei zu klären, wie groß ein Ölfilm auf dem Neckar ist.

Am Vormittag hatte die Wasserschutzpolizei vor ihrer Dienststelle bei der Ernst-Walz-Brücke die Verunreinigung entdeckt. Auch beim Sportboothafen und beim Thermalbad am Bergheimer Ufer wurde Öl auf der Wasseroberfläche gefunden.

Neben dem Hubschrauber waren auch Boote der Wasserschutzpolizei sowie die Berufsfeuerwehr Heidelberg im Einsatz. Diese Entschied, keine Ölbarrieren ins Wasser zu lassen, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Der Ölfilm sei zu dünn und könne nur schwer beseitigt werden. Jetzt verteilt sich die Verunreinigung weiter. Kleinere Ansammlungen könnten noch an den Ufern, wo Wasserwirbel sind, bleiben.

Die Ermittler der Wasserschutzpolizei suchen weiter den Verursacher der Ölverunreinigung. Sie überprüfen Boote und Schiffe, die in Heidelberg sind oder die Stadt passiert haben. Auch den Ufern wird geschaut, ob hier das Öl in den Neckar geflossen sein könnte. Diese Ermittlungen werden aber dauern, so die Wasserschutzpolizei, mit raschen Ergebnissen sei nicht zu rechnen.

Zeugenhinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 06221-137483 entgegen.

Update: 24. April 2017, 16.05 Uhr