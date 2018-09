Metropolregion. Die andauernden Regenfälle sorgen für eine erhöhte Hochwassergefahr in der Region. Für den Pegel Heidelberg-Karlstor wird mittlerweile ein Anstieg auf mehr als 4,50 Meter in den Morgenstunden des Samstags gerechnet. In Weinheim hat Oberbürgermeister Heiner Bernhard am Freitagmittag Hochwasseralarm ausgerufen und ruft Freiwillige auf, beim Befüllen von Sandsäcken zu helfen. Dort waren auch Teile der Autobahn am Freitagmittag überflutet. In Dossenheim ist ein Deich des Mühlbaches undicht, so dass ein Geschäftshaus etwa ein Meter unter Wasser stand. In Heidelberg wurden Sandsäcke unter der Alten Brücke aufgeschichtet, um die Bundesstraße B37 zu schützen.

«Es wird weiterhin tüchtig kübeln», sagte der Christoph Hartmann, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag der Deutschen Presseagentur (dpa). Er rechnet mit 50 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter in Baden-Württemberg. Hoffnung auf Sommer gibt es erst ab Montag: «20 Grad werden wir wohl Mitte der Woche schaffen», prognostizierte der Meteorologe.

Starke Regenfälle behinderten vor allem am Freitagmorgen den Verkehr auf den Straßen im Land. Es gab viele Unfälle. Meist blieb es bei Blechschäden. Bei Mühlacker wurden nach einem Unfall wegen Aquaplaning aber drei Menschen schwer verletzt.

Nach Angaben des Verkehrswarndienstes im Innenministerium gab es auf der A5 zwischen Rastatt und Karlsruhe-Durlach sowie auf der A6 Heilbronn-Mannheim bei Bad Rappenau wegen Aquaplaning kleinere Unfälle. «Ursache war meist nicht angepasste Geschwindigkeit», sagte ein Sprecher.

Gegen Mittag wurde am Kreuz Weinheim die Tangente zur A5 wegen Überflutung gesperrt. Auch im Main-Tauber-Kreis, im Ostalbkreis, sowie bei Schwäbisch Hall und Ludwigsburg wurden Kreis- und Landesstraßen überflutet. Polizei und Feuerwehr mussten dort auch wegen umgestürzter Bäume ausrücken.

Die Wasserstände am Neckar und seinen Zuflüssen steigen und doe Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) in Karlsruhe rechnet derzeit mit einem Höchststand, wie er statistisch nur alle zwei Jahre vorkomme. «So wie es im Moment regnet, gehen wir davon aus, dass im Lauf des Tages die Schifffahrt mit hoher Wahrscheinlichkeit für einige Zeit ausgesetzt wird», sagte Petra Herzog, die Leiterin des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Mannheim.

Am Vormittag lag der Rhein-Pegel bei Karlsruhe-Maxau bei 6,50 Meter. Ab 7,50 Meter wird die Schifffahrt eingestellt. Für Samstag wurde ein Wasserstand von acht Metern prognostiziert, wie Jörg Huber vom Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg mitteilte.



Auf der Homepage der Stadt Heidelberg gibt es aktuelle Informationen zur Hochwasserlage und Hinweise zum Verhalten im Hochwasserfall. Über den aktuellen Stand und Entwicklung der Pegelstände informiert auch die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de. Ob die B 37 befahrbar oder überflutet ist, zeigt ein Blick auf die Webcam an der Alten Brücke. (pol/rl/mün/dpa)



Aktualisierte Fassung von Freitag, 16 Uhr