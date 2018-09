Gestern stellte der ''Bund Wieblinger Selbständiger'' vor dem Rathaus in Wieblingen den Maibaum mit den verschiedenen Zunftzeichen auf. Heute findet darunter das Maiansingen statt. Foto: pop

Mittwoch, 30. April

> In Neuenheim veranstaltet der Stadtteilverein um 18 Uhr einen Tanz in den Mai auf dem Marktplatz. Für die Musik sorgt "Sunny & The Jukebox".

> Die Handschuhsheimer Chöre laden zu ihrem traditionellen Maiansingen um 19 Uhr in den Grahampark auf der Südseite des Carl-Rottmann-Saales ein. Singen werden das Melodia-Quartett, der MGV Liederkranz, die Hendsemer Krischer und der Gesangverein Thalia. Bei Regen findet die Veranstaltung im überdachten Teil des Tiefburghofes statt.

> In der Weststadt feiert der Stadtteileverein West-Heidelberg ab 18 Uhr sein Maifest auf dem Wilhelmsplatz. Es gibt Live-Musik von "Spontan" und die "Dielsberger Kantorei" steht zum singen bereit.

> Im Marstallhof, Marstallhof 1, wird auch in den Mai getanzt. Das Studentenwerk bietet Livemusik von "Konvoy", Laura Carbone und Ziggy Has Ardeur. Los geht es um 19 Uhr.

> In der Nachtschicht, Bergheimer Straße 147, kann man ab 20 Uhr feiern. Für die Musik sorgen Pyros und Alejandro Diego. Ab 16 Jahren, um 23 Uhr beginnt der "Ü 18 Late Check In".

> In Wieblingen findet um 18 Uhr auf dem Rathausplatz das Maiansingen statt. Zusammen mit den Chören des Gesangvereins Eintracht-Liederkranz sind alle zum gemeinsamen Singen eingeladen.

> In Kirchheim wird auf dem Kerweplatz ab 18.30 der Maibaum gestellt.

> Beim MSC Ziegelhausen kann man mit der "Red Nose Band" in den Mai rocken. Bei freiem Eintritt geht es heute um 20 Uhr im Clubhaus, Kreuzgrundweg 7, los.

> Der Liederkranz Rohrbach 1904 lädt zum Maiansingen in die Eichendorffhalle, Heidelberger Straße 61, ein. Rund 70 Sänger tragen ihre Lieder vor. Beginn ist um 19 Uhr.

> Die Lenoxbar in der Altstadt, Lauerstraße 18, verabschiedet den April mit dem Duo "Schmid & Ritter" aus Karlsruhe. Beginn ist um 22 Uhr.

> Die Pfaffengrunder SPD lädt zum Tanz mit "Inter-Music" und großer Tombola ab 20 Uhr, ins Gesellschaftshaus ein. Eintritt: sechs Euro.

Donnerstag, 1. Mai

> Der Kirchheimer Gemüsehof Becker, Kurpfalzhof 1, bietet ab 11 Uhr Leckeres aus der Hofküche und eine Strohhüpfburg an. Außerdem gibt es einen Verkauf von Jungpflanzen, Kaffe und Erdbeerkuchen.

> Der DJK-FC Ziegelhausen/Peterstal lädt zum Ersten-Mai-Grillfest auf dem Peterstaler Waldsportplatz ein. Neben allerlei Gegrilltem gibt es auch Kaffee und Kuchen.

> In Rohrbach kann man heute ab 11 Uhr frische Hähnchen vom Grill und andere Spezialitäten beim Maifest des Kleintierzüchtervereins C 33 Rohrbach genießen. Los geht es bereits um 10 Uhr auf der Vereinsanlage, Leimer Straße 33.

> Der Turnerbund 1889 Rohrbach lädt zum Maifest auf den Winzerhof Dachsbuckel ein. Zwischen Rohrbach-Süd und Gaiberg nahe der L600 gibt es ab 10 Uhr Speis und Trank. Bei schlechtem Wetter wird in der Kelterhalle gefeiert.

> In Handschuhsheim bietet die Schützenvereinigung Alt-Handschuhsheim eine Wanderung mit Grillfest an. Um 10 Uhr geht es an der Tiefburg los. Ab 12 Uhr wird im Schützenhaus, Höllenbachweg 20, gegrillt.

> Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft am Tag der Arbeit zur Demonstration auf. Das Motto: "Gute Arbeit. Soziales Europa". Die Demo startet um 10 Uhr auf dem Bismarckplatz. Ab 11 Uhr informieren Gewerkschaften, Vereine und Verbände über ihre Arbeit.