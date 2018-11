Heidelberg. Wenn die dritte - und letzte - Schlossbeleuchtung des Jahres über die Bühne geht, ist sie alljährlich immer auch ein Abschied vom Sommer in Heidelberg. Wer am heutigen Samstagabend ab 22.15 Uhr das Feuerwerk sehen will, ist also gut beraten, eine leichte Jacke dabei zu haben - denn dann hat es nur noch um die 15 Grad.

Für die Aufbauarbeiten des Feuerwerks wird die Alte Brücke ab 17 Uhr für den Fußgängerverkehr gesperrt. Die B 37 wird ab etwa 21.30 Uhr entlang der Altstadt bis zum Karlstor sowie die Theodor-Heuss-Brücke ab etwa 22 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Fußgänger können die Brücke durchgehend passieren. Die Sperrungen werden nach dem Ende der Veranstaltung gegen 23 Uhr wieder aufgehoben. rie/Foto: Alex