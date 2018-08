if. Warum soll ich zur Wahl gehen, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt? Kommt in Heidelberg noch der Tunnel? Und warum wurde "Stadt an den Fluss light" nicht verwirklicht? Oder: "Hat die Stadt Heidelberg schon einmal daran gedacht, ein Kinderbüro" einzurichten. Diese und andere Fragen wird Oberbürgermeister Eckart Würzner am Sonntag beim RNZ-Forum beantworten.

Eigentlich sollte dieses Forum zur Oberbürgermeisterwahl am 19. Oktober auch die Kandidaten präsentieren, die gegen den Amtsinhaber antreten. Nachdem aber die großen Parteien darauf verzichteten, eigene Frauen oder Männer ins Rennen zu schicken, bleibt als einziger ernsthafter Bewerber der jetzige Oberbürgermeister. Lediglich Alexander Kloos tritt wie auch schon vor acht Jahren wieder an. Damals bekam der 41-jährige Freiberufler vom Boxberg 93 Stimmen (0,21 Prozent).

Auf der Bühne des Alten Theatersaals wird sich am Sonntag also lediglich Eckart Würzner den Fragen stellen. Moderiert wird die Veranstaltung von der Leiterin der RNZ-Stadtredaktion, Ingrid Thoms-Hoffmann. Bislang gingen bei der RNZ im Vorfeld der Veranstaltung schon zahlreiche Fragen an den OB ein. Die werden natürlich an diesem Abend gestellt. Aber auch die Besucher vor Ort werden die Gelegenheit haben, den Chef der Verwaltung zu "löchern".

Im Dezember 2006 trat der heute 52-Jährige die Nachfolge von Beate Weber (SPD) an. Unterstützt wurde er damals von den "Konventparteien" (CDU, FWV, FDP und Heidelberger). Im zweiten Wahlgang konnte sich Würzner gegen die Grüne Caja Thimm mit 54 Prozent durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag vor acht Jahren bei 45 Prozent.

Eckart Würzner ist parteilos und promovierter Geograf. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Für die Stadt Heidelberg arbeitet Würzner schon seit 1988. Zuerst als Umweltfachberater, dann als Leiter der Abteilung "Technischer Umweltschutz" und 2001 wurde Würzner vom Gemeinderat zum Umweltbürgermeister gewählt. Seine thematischen Schwerpunkte sieht Würzner auch weiterhin im Bereich der Umwelt, Familie und Bildung. Wichtig sind ihm aber auch die Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bürgerbeteiligung.

Info:

RNZ-Wahlforum mit OB Eckart Würzner am 28. September um 19.30 Uhr im Alten Saal des städtischen Theaters. Bis Sonntag 15 Uhr können noch Fragen unter rnz-forum@rnz.de eingereicht werden.