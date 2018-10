bik. Das gibt Strandfeeling pur: Ein heißes Wochenende steht dem neuen Beach-Volleyball-Feld auf der Neckarwiese bevor - nicht nur, was die Temperaturen betrifft. Die vom Nordbadischen Volleyball-Verband veranstalteten Baden-Württembergischen Meisterschaften im LBS-Cup werden dort, westlich der DLRG-Station, ausgetragen. Ab 9.30 Uhr kämpfen am Samstag und Sonntag 16 Herren- und zwölf Damenteams um insgesamt 3000 Euro Preisgeld. Die Finale finden am Sonntag um 15 und 16 Uhr statt. Bei den Herren ist Noah Dutzi von der TSG Rohrbach der einzige lokale Vertreter. Party-Musik heizt Spielern und Zuschauern in den Pausen ein, Moderator Frank Schuhmacher hat Gewinnspiele und Mitmachaktionen vorbereitet.

Das Beach-Volleyball-Feld, das durch das Hochwasser so stark verunreinigt war, dass es nicht mehr benutzt werden konnte, wurde in den letzten Tagen ganz neu aufgebaut. Unter dem Sand liegen jetzt Folie und Drainage, so dass der Schaden künftig geringer ausfallen sollte, wenn der Neckar wieder über seine Ufer tritt. 45 000 Euro bezahlt die Stadt für die Totalsanierung, wobei die Kosten für den frischen Spielsand den städtischen Etat nicht belasten; die HeidelbergCement AG hat ihn gespendet.

Das neue Beach-Volleyball-Feld wurde auf eine Fläche von 30 x 45 Meter vergrößert. Damit stehen den Sportlern künftig zwei normgerechte Spielfelder oder drei Übungsflächen zur Verfügung.