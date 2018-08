Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Eine unterirdische Busstation mit Touristenversorgungszentrum unter dem Universitätsplatz, eine Seilbahn vom Philosophenweg in die Altstadt, ein untertunnelter Bismarckplatz, auf dem eine Einkaufsmall und Tribünen für Großveranstaltungen entstehen - keine Vision der zurzeit stattfindenden Internationalen Bauausstellung, sondern der Plan des Architekten Hannes Lührsen, der 1945 mit Wernher von Braun in die USA gegangen war und die Heidelberger gut 20 Jahre später damit beglücken wollte. Begeistert von der Planungsskizze zeigte sich vor allem Heidelbergs damaliger Oberbürgermeister Reinhold Zundel, der sich gerade anschickte, die Altstadt gründlich zu sanieren. Die Folgen trägt Heidelberg noch heute: Abriss alter Häuser, Bau von Tiefgaragen und DHC, Verbannung der Straßenbahn aus der Hauptstraße, Entstehung des Emmertsgrunds.

"Eine Stadt bricht auf: Heidelbergs wilde 70er Jahre" heißt eine am Donnerstag eröffnete Ausstellung im Kurpfälzischen Museum, die bestens kuratiert ist und die eines ganz klar zeigt: Alles hängt mit allem zusammen. Dabei ist der Aufbruch durchaus im doppelten Sinn zu verstehen. Gesellschaftliche Veränderungen treffen auf neue städtebauliche Konzepte.

Der Verleger Manfred Metzner war einer, der mittendrin war in dieser "wilden Zeit". Und die Gründung des Wunderhorn-Verlages hat seine Wurzeln in den Diskussionsrunden der "undogmatischen Linken", in den Entwürfen der "Gegenöffentlichkeit". "Diese Ausstellung war die Idee Metzners. Ich habe sie in den Gemeinderat getragen und alle waren dafür, sich an der Finanzierung zu beteiligen", sagte der Direktor des Kurpfälzischen Museums, Frieder Hepp, gestern bei der Präsentation der Schau. Und da ja nicht nur in Erinnerungen geschwelgt werden soll, die ja doch äußerst subjektiv sind, holten sich Hepp und Metzner noch die Uni mit ins Boot. Ohne Zweifel, das kuratorische Großteam hat ganze Arbeit geleistet. So beschäftigten sich die Studenten des Historischen Seminars und des Instituts für Europäische Kunstgeschichte ausführlich in Seminaren mit den 70er Jahren, hörten Zeitzeugen oder besuchten die "Promis" von damals. Ausschnitte aus den Interviews können jetzt ebenso gehört werden wie die bekannten Heidelberg-Filme, aber auch die kritischen, die sich mit dem "Sanierungswahn" auseinandersetzten. Viele der Exponate konnte Manfred Metzner beisteuern.

Dass sich weltweit in den 70er Jahren ein fundamentaler politischer und sozialer Wandel vollzog, darauf weist der erste Ausstellungsraum hin. Neben dem Foto von Willy Brandts Kniefall in Warschau hängt der Musiker Lou Reed, das berühmte Foto von Hanns-Martin Schleyer ist zu sehen, kurz bevor er von den RAF-Terroristen "hingerichtet" wurde. Die Bilder sind der Rahmen, der geschichtliche Kontext, für die folgenden Exponate. Der Abriss in der Altstadt wird gezeigt, als der Prinz Carl fiel - der Künstler Bodo Bremer stiftete ein Glas original Bauschutt - und der Bismarckplatz umgestaltet wurde. Und Manfred Metzner erzählt: von dem "Collegium Academicum", dem selbstverwalteten Studentenzentrum, mit alternativem Wohnen, mit Kino und Theater, das geschlossen wurde oder vom Frauenzentrum, das zwangsgeräumt wurde. Zum ersten Mal kommen in dieser Zeit auch die Frauen zu Wort, fordern ein Recht auf Abtreibung und Mitsprache.

Wie wollen wir leben? - das war die große Frage. Dabei ging es nicht nur um den Ausbruch aus der Kleinbürgerlichkeit, sondern um eine weltweite gesellschaftliche Veränderung. Und da lag im Zuge der internationalen Solidarität Kuba oder Vietnam genauso nah wie Frankreich. Bis in die 80er geht die Schau. Prädikat: Höchst sehenswert.