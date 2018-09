Die Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim ist eine der drei Gemeinschaftsschulen, die an den Start gehen. Foto: Welker

Von Steffen Blatt

Zum neuen Schuljahr gehen in Heidelberg neben der Internationalen Gesamtschule zwei weitere Gemeinschaftsschulen an den Start. Die Waldparkschule auf dem Boxberg und die Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim waren die letzten verbliebenen Werkrealschulen der Stadt, die sich nun weiterentwickeln durften. Die vorläufigen Anmeldezahlen stimmen die Leiter positiv: In beiden Schulen wird man nach den Sommerferien mit zwei fünften Klassen starten.

Die werden an der Waldparkschule (WPS) etwas kleiner ausfallen, denn dort verzeichnet man bisher 29 Anmeldungen. "Wir gehen aber davon aus, dass da noch welche dazukommen, auch nach dem Start des Schuljahres", sagt Leiter Thilo Engelhardt. Eigentlich hatte die Stadtverwaltung vorgehabt, die WPS zu schließen und statt dessen die Albert-Schweitzer-Schule im Pfaffengrund zur Gemeinschaftsschule zu machen, der Gemeinderat entschied im Februar 2012 aber anders. Kritiker befürchteten damals, dass nur wenige Schüler aus der Ebene den Weg auf den Berg finden würden. Tatsächlich kommen 20 der neuen Gemeinschaftsschüler aus Boxberg und Emmertsgrund, sieben davon besuchten schon die Grundschule der WPS. Die anderen neun verteilen sich auf Schlierbach, Rohrbach und Leimen, sogar weiter entfernte Orte wie Plankstadt, Dielheim und Weinheim sind vertreten. "Für den ersten Versuch sind wir damit zufrieden, längerfristig soll sich die Verteilung aber noch etwas ändern", kommentiert Engelhardt.

Mit zwei kleinen Klassen könne man "sehr gut arbeiten", so der Schulleiter weiter. Das neue Konzept mit selbst bestimmten Lernen, individuellem Tempo und ohne Noten wird im laufenden Schuljahr schon in den Klassen fünf und sechs getestet. In der neuen Gemeinschaftsschule wird es dieses "Lernatelier" zwei Stunden pro Tag geben, dann ist neben dem Lehrer auch ein pädagogischer Assistent in der Klasse.

Die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) wird ebenfalls mit zwei fünften Klassen starten, dort wurden bisher rund 45 Schüler angemeldet, berichtet Leiterin Sabine Horn. Die Mehrzahl davon kommt aus Heidelberg, aber auch Leimen und Edingen-Neckarhausen seien vertreten. "Die Zahlen stimmen uns positiv. Jetzt müssen wir das Konzept noch mit Inhalt füllen", sagt sie.

Dabei setzt sie auf ihr "motiviertes Kollegium", das in den nächsten Wochen noch viel Arbeit vor sich hat. Auch in Kirchheim wird das "Lernatelier" schon ausprobiert. Dabei gibt es für jedes Fach ein "Kompetenzraster", das festlegt, was ein Schüler zu welchem Zeitpunkt im Schuljahr können muss. Die Ausarbeitung ist aufwendig, und darum arbeiten die beiden Heidelberger Schulen dabei auch zusammen. "Da muss nicht jeder das Rad neu erfinden", so Horn. Die Arbeit lohne sich, erzählt die Schulleiterin: "Wenn die Gemeinschaftsschule gut vorbereitet ist, läuft der Lehr- und Lernalltag besser."