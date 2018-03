Am bundesweiten "Tag der offenen Moschee" zeigte die Yavuz-Sultan-Selim-Camii-Moschee in Rohrbach-Süd ihre Räumlichkeiten; Gebäude und Riten wurden auch erklärt. Foto: Rothe

Von Marion Gottlob

Es war kein gewöhnlicher "Tag der offenen Moschee" in der Yavuz-Sultan-Selim-Camii-Moschee - die Flüchtlinge haben auch das Leben an diesem Ort verändert. Neben Führung und Döner gab es dieses Mal Sonderaktionen für Flüchtlingskinder. Ali Akbulut, Vorstandsvorsitzender des Türkisch Islamischen Kulturvereins Heidelberg e. V., sagte: "Ich bin glücklich, wenn wir anderen Menschen helfen. Manche Flüchtlingskinder kommen hier mit dem Lärm der Bomben im Kopf an - sie sollen Freude erleben."

Ali Akbulut ist im Alter von 15 Jahren aus Anatolien nach Deutschland gekommen, seine Eltern waren schon hier. Zeitweise wanderte er zwischen den beiden Ländern hin und her. Er hat dennoch die Schule besucht und eine Ausbildung zum Metallfacharbeiter absolviert. Regelmäßig ist er nun im Flüchtlingsheim in Leimen zu Gast: "Wir versuchen, zu helfen." Spontan hat er das nicht mehr gebrauchte Kinderfahrrad seines Sohns aus dem Keller geholt und einem Flüchtlingsmädchen geschenkt. Die strahlenden Kinderaugen waren Dank genug.

Für den "Tag der offenen Moschee" hatte Akbulut 300 arabische Koran-Ausgaben mit Strichcodes bestellt, finanziert wurden die Bücher vom Türkisch Islamischen Kulturverein Heidelberg e.V.. Damit können Flüchtlingskinder den Koran in ihr Handy einlesen und die Textpassagen in die eigene Sprache übersetzen und vorlesen lassen. Das Ziel: Auch wenn die Kinder und ihre Eltern oft vor religiös begründeter Gewalt geflohen sind, sollen sie ihren islamischen Glauben richtig kennenlernen und pflegen können.

Zur Unterhaltung der Kinder war Clown Jackie Murat gekommen, der ehrenamtlich kranke Kinder in Kliniken besucht. Nun bastelte er Luftballon-Tiere für sein junges Publikum. Nicht nur das. Er bat Eltern wie Kinder, für den fünf Monate alten David und den anderthalb Jahre alten Daniel und deren Eltern zu beten. Beide Kleinkinder leiden seit ihrer Geburt an schweren Erkrankungen und werden in Kliniken behandelt, ihre Mütter sind Tag und Nacht bei ihnen. Akbulut voller Mitgefühl: "Wir Muslime beten auch für christliche Kinder."

Zeitgleich nahmen rund 20 Gäste an der Moschee-Führung mit Übergangs-Imam Seyfettin Demirci und den ehrenamtlichen Moschee-Führern Fatima Panz und Hüseyin Özcan teil. Die ersten türkischen Einwanderer kamen als Gastarbeiter. Sie verrichteten damals ihre Gebete in den Unterkünften der Unternehmen. Das Gebäude für die heutige Moschee wurde 1991 gekauft und nach einem Umbau 1993 eingeweiht. Der Kauf wie der Umbau wurden aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert.

Panz erläuterte den Alltag eines gläubigen Moslems mit fünf täglichen Gebeten. Aber auch die Gestaltung der Moschee mit Gebetsnische, Kanzel und Lehrstuhl wurde erklärt. Am Rande gab es Diskussionen über Toleranz. Wer ist im Islam ein Ungläubiger oder Gläubiger - und was sind die Konsequenzen? Nicht ganz einfach für alle Beteiligten.