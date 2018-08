Von Micha Hörnle

Am 31. Juli 2016 endete die achtjährige Amtszeit von Bernd Stadel als Erster Bürgermeister der Stadt Heidelberg und Leiter des Dezernats Bauen und Verkehr. Oberbürgermeister Eckart Würzner verabschiedete den 53-jährigen studierten Architekten und Stadtplaner im Rahmen eines Festakts (die RNZ berichtete) mit vielen lobenden Worten. Beifall bekam er von allen Seiten, auch dafür, dass er zum Schluss seiner Tätigkeit "keine dreckige Wäsche waschen" wollte. Bekanntermaßen hatte die CDU ihrem Bürgermeister die Gefolgschaft verweigert, als es um eine neuerliche Nominierung ging. In Stadels Amtszeit fallen nicht nur der neue Stadtteil Bahnstadt und die Entwicklung der US-Flächen, erstmals wurde in großem Umfang auch wieder in Schulen und Straßen investiert. Wir trafen einen entspannten Bernd Stadel zum Abschlussinterview.

Herr Stadel, ist das für Sie ein bitterer Abschied aus dem Amt?

Nein, gar nicht. Ich gehe nicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sondern mit zwei lachenden. Natürlich gab es ein Tal, das ich gegen Ende des letzten Jahres durchschritten habe, als ich mich dazu entschied, doch nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Aber jetzt bin ich mit der Situation sehr zufrieden. Ich bereue weder, nach Heidelberg gegangen zu sein, noch meine Entscheidung, nicht wieder anzutreten. Ich bin mit mir im Reinen.

Was hat Sie bewogen, doch nicht mehr als Baubürgermeister anzutreten? Zumal Sie ja noch im Herbst sagten …

Dazu werde ich keine Hintergründe geben, ich bewahre Stillschweigen.

Bei Ihrer Verabschiedung im Rathaus sprachen Sie von einem "Vorfall". War der verwaltungs- oder parteiintern?

Ich nenne keine Details, aber er war heftig. So etwas ist mir in meinem Berufsleben noch nie passiert, und ich wünsche es auch keinem. Aber dann wurde mir bewusst, dass meine Ausgangssituation nicht schlecht ist, und dass ich auch anders kann. Und das half mir.

Sind Sie noch in der CDU?

Nein, ich bin im März ausgetreten.

Wenn das Verhältnis zu Ihrer Ex-Partei nicht mehr gut ist, wie ist es dann zu OB Eckart Würzner?

Ganz entspannt.

Zu welchem Ihrer Bürgermeisterkollegen haben Sie das beste Verhältnis?

Interessanterweise zu Wolfgang Erichson, wir sind sogar privat befreundet. Schwarz-grün hat immer gut funktioniert (lacht).

Wen oder was werden Sie vermissen?

Die Mitarbeiter, das direkte Umfeld und vor allem auch mein Vorzimmer und den Fahrer. Das sind sehr wichtige Stellen für solch ein Amt. Die Zusammenarbeit ist mit allen Mitarbeitern sehr gut gelaufen, und diese Leute werden mir natürlich auch fehlen.

Wie geht es für Sie persönlich weiter?

Gar nicht dramatisch. Ich fahre erst einmal in den Urlaub - und für die Zeit danach habe ich schon ein paar Ideen, bei denen ich die Bandbreite meiner Erfahrungen an anderer Stelle einbringen kann. Ich weiß nur, dass mein zukünftiges Leben vom Aufwand und vom Stress her nicht mehr wie das alte sein wird.

Das hört sich so an, als planten Sie eine Beratertätigkeit …

Das könnte schon sein, aber konkret wird es frühestens im Herbst. Vielleicht auch eine Planertätigkeit, oder, wie es manche Kollegen machen, eine Dozentur an einer Hochschule - oder eine Kombination aus allem.

Bleiben Sie in kommunalen Diensten, also ein Baubürgermeister woanders?

Wahrscheinlich eher nicht. Nach einer Stelle wie hier in Heidelberg wird die Luft nach oben dünn. Nach 18 Jahren als Baubürgermeister kann man auch eine andere Rolle einnehmen. Aber wenn meine zukünftige Tätigkeit projektbezogen sein sollte, dann würde ich bestimmt auch gerne für Kommunen arbeiten.

Reden wir von Ihrer Bilanz: Was war Ihr größter Erfolg?

Den kann ich so gar nicht sagen, denn es gab ja sehr viele tolle Projekte. Aber der größte Erfolg meiner Amtsführung ist vielleicht, dass wir es geschafft haben, in sehr dynamischen Zeiten mit großen Chancen und immer neuen Projekten unseren Aufgaben sehr gut gerecht zu werden. Und dass es ein Klima in meinem Dezernat gab, das es ermöglichte, diese Aufgaben gut zu bewältigen.

Und was war Ihr größter Misserfolg?

Auch das ist schwer zu sagen, man ist ja nie alleine schuld, wenn etwas nicht klappt. Aber ein Projekt, das ich wirklich gerne realisiert hätte, war die Neckaruferpromenade. Das umzusetzen, hätte riesigen Spaß gemacht, und die Aufenthaltsqualität sowie das Erscheinungsbild der Altstadt hätten sich sehr verbessert. Auch der Betrieb auf der Hauptstraße hätte sich deutlich entzerrt, und die Nebenstraßen hätten sich ganz anders entwickelt. Es war ein Projekt der Stadtgestaltung, aber der verkehrliche Nutzen des Tunnels - und der war die Hauptbegründung für "Stadt an den Fluss" - war leider eher bescheiden.

Welches Projekt würden Sie Heidelberg wünschen?

Noch eins? (lacht) Die Stadt hat genug damit zu tun, die bisherigen Projekte sauber abzuwickeln. Wir wissen ja nicht, was sich alles nächstes Jahr auftut. Wenn Sie aber verpasste Chancen meinen, dann fällt mir das Stadion ein. Das wäre eine Chance für Heidelberg gewesen.

Finden Sie die Kritik an Ihnen gerechtfertigt, nicht genügend in Debatten eingegriffen zu haben und die Richtung vorzugeben?

Das würde ich nicht so sehen. Ich bin keiner, der mit dem großen Schwengel auf die Pauke haut. Ich stehe eher dafür, dass man Prozesse effizient und ohne großen Streit managt - und das bringt dann auch meines Erachtens die besten Ergebnisse.

Und was ist mit der Kritik, dass Sie als Baubürgermeister nach Lobenfeld, also aufs Dorf, gezogen sind?

Die Kritik wundert mich. Denn ich glaube nicht, dass man an meiner Arbeit gemerkt hat, wo ich wohne. Einmal abgesehen davon, dass der Konversionsbürgermeister noch weiter weg in einer noch kleineren Gemeinde wohnt - und auch Hervorragendes leistet. Ich halte das für einen künstlichen Vorwurf, viele wussten ja gar nicht, wo ich wohne. Ich bleibe hier übrigens auch wohnen. Möglicherweise werde ich, wenn ich deutlich älter bin, wieder mehr in städtische Gefilde ziehen.

Sie haben sich unlängst kurz mit Ihrem Nachfolger Jürgen Odszuck getroffen. Ihr Eindruck: Ist er eine gute Wahl?

Er wirkte sehr motiviert. Ich gehe fest davon aus, dass er sein Handwerkszeug beherrscht und gerade deshalb eine gute Wahl ist. Ich bin froh, dass ein Berufskollege mein Nachfolger wird, denn nur mit einem fachlichen und verwaltungserfahrenen Hintergrund kann man die Ämter führen. Er wird aber eine harte Orientierungsphase haben, denn er ist mit der Stadt noch nicht so vertraut. Ich als Heidelberger kannte die Orte - und die Menschen. Ich weiß, wie sie ticken.

Darf er Sie um Rat fragen?

Ja, sicher, er hat auch gefragt, ob wir uns später mal treffen sollten. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich darauf zurückkommen wird. Er wird, wie ich auch, seine eigenen Erfahrungen machen. Ich wünsche ihm jedenfalls Erfolg und die nötige Kraft, die er dazu braucht.