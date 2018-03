RNZ. Mit einem eingelochten Golfball hat der Heidelberger Anish Pulickal bei der Pro-Sieben-Show "Schlag den Raab" am Samstagabend drei Millionen Euro abgeräumt. Der 32-Jährige war der einzige, der Stefan Raab in diesem Jahr bei den 15 Spielen schlagen konnte. Raab hatte in den vergangenen fünf Ausgaben nicht mehr verloren, weshalb der Jackpot auf den zweithöchsten Betrag in der Geschichte der Sendung angewachsen war.

Nach der Hälfte der Spiele lag Raab noch mit 31:5 Punkten vorn. Doch dann holte Pulickal Punkt um Punkt und siegte mit 64:56. Pulickal ist im Heidelberger Stadtteil Kirchheim aufgewachsen, wo seine Familie noch immer lebt. Sein Abitur hatte er auf dem Hölderlin-Gymnasium gemacht und war dann zum Studium der Sportpädagogik nach Köln gegangen. Heute arbeitet er als Sozialarbeiter. Mit dem Gewinn will Pulickal sich einen Traum erfüllen - und zur Fußball-WM 2014 nach Rio de Janeiro reisen.