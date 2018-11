Von Karin Katzenberger-Ruf

Der Heidelberger Zoo hat einen neuen Knaller. Nicht nur, dass das beeindruckende neue Bärengehege endlich offiziell der Bevölkerung übergeben werden konnte, auch der Eingangsbereich präsentiert sich jetzt so einladend, dass Zoo-Direktor Klaus Wünnemann fürchten muss, dass potenzielle Besucher einfach draußen bleiben. Die 150 geladenen Gäste (hauptsächlich Handwerker, Sponsoren und Gemeinderäte) waren am Mittwoch jedenfalls restlos begeistert. Und die Tiere nach einigem Zögern auch.

Hintergrund Das neue Bärengehege wurde nach knapp einjähriger Bauzeit am Mittwoch eröffnet. Erste Planungen gab es bereits 2012. Kosten: 1,1 Millionen Euro Die Fläche für drei Syrische Braunbären und sechs Korsakfüchse wurde von 450 auf etwa 1600 Quadratmeter erweitert. Das "Bärenschaufenster" ist eine 20 Meter breite verglaste [+] Lesen Sie mehr Das neue Bärengehege wurde nach knapp einjähriger Bauzeit am Mittwoch eröffnet. Erste Planungen gab es bereits 2012. Kosten: 1,1 Millionen Euro Die Fläche für drei Syrische Braunbären und sechs Korsakfüchse wurde von 450 auf etwa 1600 Quadratmeter erweitert. Das "Bärenschaufenster" ist eine 20 Meter breite verglaste Haupteinsichtsfläche mit 2,25 Meter hohem Sicherheitsglas und gewährt Einblicke von außerhalb des Zoos. Die schwenkbare Bärenbrücke ermöglicht den Tieren den Übergang zwischen altem und neuem Bereich. Das neue Badebecken ist im Schnitt 2,30 Meter tief und hat ein Fassungsvolumen von 170 000 Litern. Eine Umwälzanlage hält das Wasser konstant in Bewegung. Für die Gestaltung wurden große Felsen und Findlinge eingesetzt. Allein der Stamm einer großen Eiche wiegt über sechs Tonnen. Besonderen Wert wurde auf die Erhaltung des alten Baumbestands gelegt. Die Gehegeeinfassung (drei Meter hoch) besteht aus Holz-, Glas-, Beton- und Gitterelementen mit zusätzlicher Elektroabsicherung. Die Betonfassade künstlerisch gestaltet.

Dass das neue Gehege nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen gebaut wurde, ist für Wünnemann selbstverständlich. Er steht für eine tiergerechte Haltung. Und die alte, aus dem Jahr 1982 stammende Bärenanlage, war schlicht zu eng geworden und entsprach nicht mehr den Anforderungen. Die Idee, mit der außerhalb der Zoomauern angesiedelten Bärenanlage ein "Schaufenster" für den Zoo zu schaffen, war vor über drei Jahrzehnten durchaus revolutionär und hat sich seither bewährt. "Wir sind ziemlich nahe am ersten Entwurf dran geblieben", so Architekt Rainer Gehrig. Seiner Schilderung nach gibt es entlang der Bärenanlage circa 34 Meter "laufende Schaufenster". Die Betonmauern mussten rund 1,50 Meter tief im Boden verankert werden, damit buddelnde Bären nicht ausbrechen. Neu ist auch ein automatisch schwenkbarer Steg, auf dem die Schwergewichte, die bis zu 300 Kilogramm auf die Waage bringen, von der alten in die neue Anlage gelangen können. Und was Wünnemann besonders freut: "Endlich können wir die Tiere Tag und Nacht draußen lassen."

Die syrische Braunbär-Gruppe wird es genießen. Ein Jahr lang konnten die neugierigen Raubtiere die Baufortschritte beobachten, als es jetzt aber für Uschi (21), Gudrun (37) und Benny (29) hieß, die ersten Schritte über die Brücke ins neue Gehege zu gehen, da war es ihnen doch nicht so ganz geheuer. Ganz anders dagegen ihre sechs Mitbewohner, die Korsakfüchse. Die flitzten gleich über den Steg. "So hab ich die Füchse noch nie rennen sehen", freute sich Jörg Kubacki, der für das Revier "Raubtiere" zuständig ist. Es war dann Uschi, die jüngste Bärin, die sich als Erste über die Brücke wagte. Wahrscheinlich witterte sie, was da so an den Bäumen hing. Die Tierpfleger hatten nämlich auf dem weiträumigen Gelände so manches "Leckerli" versteckt: ein Stück Pferdefleisch, Honig oder Äpfel. Gut gesättigt nahm die junge Bärendame dann gegen 13 Uhr ihr erstes Bad im neuen Becken. Gudrun und Benny haben es bis dahin immer noch nicht über die Brücke geschafft, sie wollen ihr abgestammtes Revier einfach nicht verlassen. Sie brauchen dafür noch ein bisschen Zeit. Am Nachmittag hält die Vorsichtigen allerdings nichts mehr zurück, und auch sie genießen das kühlende Nass.

Zoodirektor Wünnemann dankte bei der Einweihungsfeier zwar für die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, erwähnte aber auch selbstbewusst, dass der Zoo mit 15 Millionen Euro Umsatz im Jahr (Tendenz steigend) ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sei. Im letzten Jahr kamen über 526 000 Besucher in den Tiergarten. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es Ende dieses Jahres noch mehr sein werden.