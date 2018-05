Seit März 2016 ist er der Star im Menschenaffenhaus: der kleine Orang-Utan "Berani" - im Indonesischen heißt das so viel wie "der Mutige" -, der hier an einem Tannenbaum knabbert. Foto: Heidrun Knigge

Heidelberg. (tt) Nun steht das Gehege am Eingang des Menschenaffenhauses im Heidelberger Zoo leer. Ein Schild weist die Besucher darauf hin, dass die vierköpfige Orang-Utan-Gruppe - neben dem im März 2016 geborenen Jungtier "Berani" gehörten Mutter "Sari", Vater "Ujian" und Tante "Puan" zur Familie - am Montag in den belgischen Zoo "Pairi Daiza" in Brugelette, 50 Kilometer südlich von Brüssel, umgezogen ist. Am Dienstag wurde bekannt, dass ein Tier den Umzug nicht überlebt hat.

Im September 2016 hatte der Zoo bekannt gegeben, die Orang-Utan-Haltung aufgeben zu wollen, weil die Haltungsbedingungen nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprachen und eine neue Anlage einen enormen Investitionsbedarf mit sich gebracht hätte. Seit 1973 wurden im Heidelberger Tiergarten Orang-Utans gehalten, das erste Zuchtpaar waren "Nogger" und "Munna".

Im Zoo "Pairi Daiza" wurde extra für die Heidelberger Tiere eine neue Anlage mit rund 1100 Quadratmeter Gehegefläche gebaut. Vorerst werden die Orang-Utans dort aber noch nicht zu sehen sein, weil sie sich hinter den Kulissen erst an die neue Umgebung gewöhnen sollen.