U.W. Im Heidelberger Waffenprozess hat die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung hält maximal fünf Jahre für ausreichend. Die Einsicht des Angeklagten kommt spät: Ihm sei inzwischen klar geworden, dass er "verantwortungslos" gehandelt habe, sagte der 32-Jährige gestern. Der Sportschütze und Wehrdienstverweigerer versicherte, sich künftig von Waffen fernzuhalten. Seine Mitgliedschaft in zwei Schützenvereinen dürfte ohnehin beendet sein. "Er war einer der ganz großen Waffenhändler", ist sich Staatsanwältin Anna Römhild sicher. Die angeklagten Taten seien nur die Spitze des Eisberges. Sie sprach von "mindestens 65 Waffen". Das Verhalten des Angeklagten nannte sie "skrupellos". Jedoch sei er "kein Verbrecher im eigentlichen Sinn".

Die Brisanz des Falles sei seit dem Amoklauf von München klar. Tatwaffe war eine österreichische Glock. Pistolen dieses Fabrikats hatte auch der Heidelberger angeboten, so die Anklage. Dass die in München verwendete Waffe von ihm stammt, ist aber auszuschließen. "Es gibt keine Verbindung", stellte die Staatsanwältin klar. Jedoch hätte der Angeklagte "diese Waffe aber liefern können". An wen er verkaufte, sei ihm egal gewesen, so Römhild. Auch mit Kriegswaffen habe der Mann gewerbsmäßig gehandelt.

Eine Pistole sei an einen "durchgeknallten" Rechtsextremisten gegangen, auch nach England habe der Heidelberger zwei Kriegswaffen geliefert. Eine Pumpgun geriet in die Hände eines 18-Jährigen aus Tuttlingen, der damit auf Verkehrsschilder schoss. Möglicherweise habe der Angeklagte auch Munition an einen Franzosen geliefert, der später einen Polizisten erschoss, berichtete Römhild. Der Heidelberger wickelte seine schmutzigen Geschäfte im "Darknet" ab - für die Staatsanwältin "ein Eldorado für Kriminelle". Der Mann sei professionell vorgegangen und habe seine Computer mehrfach verschlüsselt. Sie zu knacken, gelang erst mit dessen eigener Hilfe.

Der Angeklagte habe selbst nach einer Razzia weiter gemacht und "Waffen vorrätig gehalten". In seiner Wohnung hatte die Polizei im Februar 2015 mehrere Waffen, Preislisten und Computer gefunden. Weitere Schießeisen wurden Monate später im Haus seiner Mutter sichergestellt. Der Sohn habe "seine Mutter in seine kriminellen Geschäfte hineingezogen", sagte die Staatsanwältin, und ebenso die Oma, in deren Haus er wohnte. Die alte Frau habe ein Postpaket mit einer Maschinenpistole für ihren Enkel entgegen genommen. Der Angeklagte habe Waffen mit der Post erhalten und dann an Abnehmer verschickt. Römhild glaubt, dass eine Pistole bei einem Mord in Neuenburg Ende 2014 verwendet wurde.

Verteidiger Hans Böhme wies das scharf zurück. Das Opfer sei weder erschossen noch durch eine Pistole verletzt worden. Mitverteidigerin Andrea Combé sagte, ihr Mandant hege seit Jahrzehnten eine Liebe zu Waffen. Um diesen "fehlgeleiteten Sammeltrieb" finanzieren zu können, habe er Waffen verkauft. Dabei habe er "die Gefährlichkeit einfach ausgeblendet". Der 32-Jährige behauptet, er habe die Waffen für einen Mann verkauft, der sich im Darknet "Dosensuppe" nannte. Nach Ansicht von Verteidiger Böhme ist dies "nicht widerlegt". Die Staatsanwältin glaubt jedoch, dass der Angeklagte sich dieses Pseudonym selbst zugelegt hat. Das Urteil wird am Donnerstag verkündet.