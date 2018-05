Von Birgit Sommer

Das Universitätsklinikum und die Medizinische Fakultät sind richtig stolz auf die Forschung, die in Heidelberg betrieben wird. Der Campus im Neuenheimer Feld gilt als Kristallisationspunkt, an dem sich Grundlagenforschung und Klinische Forschung - eigentlich: die Wissenschaftler - treffen und austauschen. "Das ist die Stärke des Campus", sagt Prof. Guido Adler, der Leitende Ärztliche Direktor des Uniklinikums, im RNZ-Gespräch. "Das sorgt dafür, dass die Bevölkerung die modernste Gesundheitsversorgung erhält, das ist die Garantie, dass neue Therapien entwickelt werden."

Und das bedeutet nach den Worten von Prof. Wolfgang Herzog, Dekan der Fakultät, dass sich auch der Campus immer weiter entwickeln muss. Denn das Gebiet um den Klinikring - die große Heidelberger Erfolgsgeschichte - ist nahezu erschöpft. "Wir profitieren davon, was Menschen vor 50 Jahren gedacht haben, und wir müssen überlegen, was in den nächsten 35 oder 50 Jahren gebraucht wird und was realistisch ist", unterstreicht Herzog. Darüber werde man mit Universität, Stadt und Bevölkerung diskutieren. "Das hat mit Verantwortung zu tun, wir müssen unseren Nachkommen eine Chance geben."

"Auch wenn wir Prügel bekommen", sagt Prof. Adler ganz nachdrücklich, "wir werden alles tun, um den Campus zu stärken und nicht auf andere Flächen zu gehen, weil wir Schaden vom Forschungsstandort abwenden wollen." Abschreckendes Beispiel ist ihm Berlin: Charité und Max-Delbrück-Forschungszentrum könnten sich niemals so verzahnen wie die Einrichtungen in Heidelberg, weil sie eine Stunde Fahrtzeit auseinanderlägen. Der Bahnstadt oder gar Patrick Henry Village ist damit eine Absage erteilt.

Die Richtung ist auch schon klar: Im Jahr 2050 müsste der Campus nach Herzogs Worten 40 bis 50 Prozent größer sein als heute. Vorerst gibt es noch Platz im Feld, wenn man die alte Kinderklinik und die alte Schwesternschule daneben abreißt; in zwei Jahren wird auch das Gebäude der Chirurgie aus dem Jahr 1939 frei werden, wenn der neue Bau beim Zoo seiner Bestimmung übergeben ist.

Dass dies alles noch mehr Verkehr ins Neuenheimer Feld bringt, ist den Verantwortlichen klar. "Wir machen alles, was möglich ist, um den Kreis derer, für die ein Jobticket interessant ist oder die mit dem Fahrrad fahren können, zu erweitern", kündigte die Kaufmännische Geschäftsführerin des Klinikums, Irmtraut Gürkan, an. Klinikbesucher jedenfalls sollen auch künftig Parkplätze vorfinden.

In diesem Jahr haben die Wissenschaftler bereits den siebten Sonderforschungsbereich nach Heidelberg geholt, für den die Deutsche Forschungsgemeinschaft 12,1 Millionen Euro an Fördergeldern bewilligte: "Wie überwinden Hepatitis-Viren die Immunabwehr?" Jeder Sonderforschungsbereich umfasst zwischen 16 und 18 Einzelprojekte. Und es gibt neue Professuren an der Medizinischen Fakultät: Ab September wird der Chefarzt des Bethanienkrankenhauses, Jürgen Bauer, die Professur "Geriatrie" übernehmen. Im nächsten Jahr soll die Professur Pflegewissenschaften besetzt werden; 2015 haben die ersten Bachelors den Studiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung abgeschlossen, der Masterstudiengang hat schon begonnen.

Nicht zuletzt holte die Fakultät eine Humboldt-Professur nach Heidelberg. Till Bärnighausen kommt von der Harvard-Universität und soll hier die globale Gesundheitsforschung stärken, die in Deutschland insgesamt ein bislang wenig ausgeprägtes Forschungsgebiet ist.