ani. Gestern feierte Tim Kalkhof (Foto: privat) seine Premiere: Im neuen Berliner Tatort spielt der gebürtige Heidelberger ab sofort den Kriminalassistenten Mark Steinke, der das neue Ermittlerduo Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) unterstützt.

Im Juni stehen die Dreharbeiten für die zweite Folge an. Die wird dann Ende des Jahres zu sehen sein. Für das neue Team wird Mark Steinke alle technischen Fragen rund um den Fall klären - und dabei "nicht seinen Humor verlieren", wie die ARD erklären lässt.

Der Stadt musste Kalkhof - Sohn der Inhaber des Cafés Tiefburg in Handschuhsheim - für die Schauspielkarriere den Rücken kehren. Nach seiner Ausbildung an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg, die er im Jahr 2012 abschloss, zog es ihn in die Hauptstadt.

Seither war Kalkhof schon einige Male im Fernsehen zu sehen - etwa in der RTL-Serie "Der Lehrer" oder auch in der ZDF-Familienserie "Die Bergretter". Außerdem spielte der 27-Jährige bereits in mehreren Kinofilmen, etwa in "Alles inklusive" von Regisseurin Doris Dörrie. In Heidelberg besuchte Kalkhof das Bunsen-Gymnasium.

Info: Wer den Tatort "Das Muli" gestern verpasst hat, kann ihn sich hier in der Internet-Mediathek der ARD anschauen. Im Fernsehen wird der Tatort in der Nacht zum Dienstag, 0.35 Uhr, in der ARD wiederholt.