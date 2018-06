Von Birgit Sommer

Nach einem Jahr Pause will das Heidelberger Theater die Eintrittspreise wieder erhöhen. Ein paar Prozent teurer wird es ab Herbst, wenn Musik im Spiel ist, während Schauspiel, Tanz ohne Musik, Junges Theater, Schülerabonnements und Weihnachtsmärchen von der Preiserhöhung ausgenommen werden. Schulklassen und Familien will man nicht weiter belasten. So zumindest sieht es eine Vorlage aus dem Theater vor, der die Stadträte in den Ausschusssitzungen bereits zugestimmt haben. Am 18. Februar muss sie noch vom Gemeinderat abgesegnet werden. Damit kämen dann 40 000 Euro pro Jahr mehr in die Theaterkasse.

Bei den Preisen fürs Schauspiel sieht Intendant Hoger Schultze keine Luft mehr nach oben. Hier gehört Heidelberg mit 32 Euro (Premiere: 38 Euro) für einen Platz in der ersten Kategorie schon zu den teuersten Theatern im Land; Mannheim oder Karlsruhe etwa sind billiger.

Aber Operngenuss und Konzerte sollen in der nächsten Spielzeit um ein oder zwei Euro teurer werden; bei ermäßigten Karten oder im Abonnement gibt es einen Zuschlag von 50 Cent oder einem Euro. Einen Euro oder 50 Cent wird es auch teurer, wenn Schauspiel oder Tanz mit Musik kombiniert sind - je nach Kategorie und Spielstätte.

Die Stadträte halten die geplanten Erhöhungen für vertretbar, wie Jan Gradel (CDU) auf RNZ-Anfrage sagte: "Wir haben zugestimmt." Die betroffenen Vorstellungen seien ohnehin sehr begehrt und meist ausverkauft.

Für die SPD meinte Anke Schuster, dass es sich um einen moderaten Anstieg handle: "Das Heidelberger Theater erhöht nicht sprunghaft wie andere Theater, sondern schaut alle zwei Jahre und ganz differenziert, was möglich ist." Für sie präsentiert sich da ein abgestuftes, in sich ausgewogenes Modell.

"Lieber öfter ein bisschen erhöhen als einmal stark", findet auch Beate Deckwart-Boller (Grüne). Für Leute mit wenig Geld gebe es immer noch Ermäßigungen. "Das Einzige, was man hätte machen können: In den oberen Kategorien noch mehr erhöhen." Schließlich sei das Theater für die Stadt ein teurer Spaß: Der Zuschussbedarf liegt bei 21 Millionen Euro jährlich.

Rund 2,18 Millionen Euro will das Theater in der Spielzeit 2016/17 mit Eintrittsgeldern einnehmen - ein bisschen entfernt vom Jahr des großen Theater-Hypes 2013/14 mit 2,41 Millionen Euro, aber auch vom ersten Jahr des Intendanten Holger Schultze noch in den provisorischen Spielstätten Opernzelt und Theaterkino mit nur 1,767 Millionen Euro. Gerechnet wird in der nächsten Spielzeit auch wieder mit 4180 Festabonnements und 1800 Wahlabonnements - Zahlen, die sich seit drei Jahren kaum verändern. Gerechnet wird 2015/16 inklusive Festivals mit 139 340 Besuchern.

Noch ein paar Einzelheiten aus dem Theaterbudget 2016/17: Das Land Baden-Württemberg wird 6,22 Millionen Euro zuschießen, doch mit Abstand am meisten Geld kommt direkt von der Stadt für den laufenden Betrieb: 17,2 Millionen Euro 2015 und 17,8 Millionen 2016. Das Personal schlägt mit 17,7 Millionen Euro zu Buche - 75 Prozent aller Ausgaben -, Mietzahlungen an die Theater- und Orchesterstiftung sowie für Probebühnen und Lagerflächen verschlingen 3,55 Millionen Euro.