Im Bürgerhaus Emmertsgrund zeigten die Turnierpaare in den lateinamerikanischen Tänzen - hier mit der Startnummer 44 Daniel Koßwig und Celine Lagon vom TSC Rot-Weiß Viernheim - in der Hauptgruppe B ihr Können. Fotos: Philipp Rothe

Von Stefan Meyer

Heidelberg-Emmertsgrund. Selbst die Zuschauer wippten heimlich mit: Beim 6. Heidelberger Tanzsporttag drehte sich am Sonntag alles um die Kunst der rhythmischen Bewegung. Insgesamt 150 Paare gingen in neun Turnieren an den Start - ein neuer Rekord. "Letztes Jahr hatten wir 88 Teilnehmer, die Anzahl hat sich also fast verdoppelt", erklärte Ricardo de Freitas, der Vorsitzende des Ausrichters, dem Tanzsportclub (TSC) Grün-Gold.

Wie bei Tanzturnieren üblich, wurden die Teilnehmer anhand dreier Kriterien klassifiziert. Einerseits standen unterschiedliche Stile zur Auswahl, also entweder Standard- (langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep) oder Lateintanz (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive). Andererseits gab es drei unterschiedliche Altersklassen: In der Hauptgruppe musste der ältere Partner mindestens 19 Jahre alt sein, bei den Senioren II waren beide Tänzer mindestens 40, bei den Senioren III mindestens 50. Obendrein gab es noch die Leistungsklassen D, C, B und A.

Nur die wenigsten Teilnehmer stammten allerdings tatsächlich aus Heidelberg. Der gesamte süddeutsche Raum war im Emmertsgrunder Bürgerhaus vertreten. Für Ricardo de Freitas keine Überraschung, schwärmen ihm die externen Teilnehmer doch oft von den Bedingungen in Heidelberg vor. "Sie kommen immer wieder gerne und loben die Atmosphäre, die Betreuung, die gute Organisation, die Musik und die schönen Hallen."

Manchmal geben aber auch rein pragmatische Gründe den Ausschlag. "Die Nähe war entscheidend", erklärten Kai Becker und Miriam Bartkowiak aus Karlsruhe. Die beiden Lateintänzer nahmen trotzdem gute Erinnerungen aus Heidelberg mit, landeten sie bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier doch direkt auf dem zweiten Platz. Acht bis zehn Stunden pro Woche widmen sie sich ihrem Sport. Tanzturniere sehen sie definitiv als Höhepunkt an. "Man tanzt aber auf jeden Fall besser, wenn man von den Zuschauern angefeuert wird und ihre Begeisterung spürt", betont Becker.

Zumindest als Aktiver bekommt Ricardo de Freitas von dieser Leidenschaft nichts mehr mit. Vor wenigen Jahren hat er seine überaus erfolgreiche Karriere als Turniertänzer beendet. Bei Samba und Rumba jucke es zwar noch, dennoch ist er mit seiner Entscheidung im Reinen. "Alles zu seiner Zeit", erklärt er. Zumal auch die Tätigkeit als Juror seinen Reiz hat. Bei der verdeckten Wertung erfahren Tänzer und Wertungsrichter erst bei der Siegerehrung, wer sich durchgesetzt hat, so dass es bis zuletzt spannend bleibt.

Wie wichtig ist dabei eigentlich das inszenierte Lächeln, das der Laie oft mit Turniertanzen assoziiert? Hier kann der Juror mit einem Mythos aufräumen: "Es ist kein Bewertungskriterium", erklärt de Freitas. Dennoch könne man an der Miene viel ablesen, vor allem, wenn die Natürlichkeit fehlt. "Richtig gute Paare haben kein angestrengtes Lächeln." Die siegreichen Paare: D, HGR, Standard: Maiko Juskan und Lena Hofmeier (Ludwigsburg); D, HGR, Latein: Nils Heller und Dayana Fischer (Heilbronn); C, HGR, Standard: Fabian Tomaschko und Veronika Dick (Ettlingen); C, HGR, Latein: Jonas Neuner und Friederike Lüdtke (Tübingen); B, HGR, Latein: Christian Scherf und Carina Berg (Koblenz); B, SEN II, Standard: Dimitrios Joannou und Tanja Di Filippo (Schmiden); A, HGR, Latein: Dennis Lienerth und Franziska Schaaf (Heilbronn); A, SEN II, Standard: Jens Pursche und Roswitha Pursche (Heidelberg); A, SEN III, Standard: Alain Blessig und Sigrid Heusel (Böblingen).