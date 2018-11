Der Tank, der auch als Kaminzimmer dient, ist wohl der ungewöhnlichste Ort im Tankturm. Das markante Gebäude an der Eppelheimer Straße war die letzte Station beim "Tag der Architektur" am Samstag. Fotos: AAg/Meyer

Von Stefan Meyer

Stahl, Beton und große Visionen: Am Samstag lud der 21. Tag der Architektur dazu ein, sich prominente Bauwerke in Heidelberg genauer anzusehen. Seinen Status als Geheimtipp hat der Aktionstag allerdings wohl endgültig verloren. "Wir hatten über 240 Anmeldungen und mussten Interessierte sogar auf ihren eigenen Pkw vertrösten", erklärte Stephan Weber, Vizepräsident der Architektenkammer Baden-Württemberg. Mehr als fünf Shuttle-Busse seien aber nun einmal nicht drin gewesen.

Erster Programmpunkt war das Mathematikon - "ein einzigartiges Projekt, wie es kein anderes in Deutschland gibt", erklärte Architekt Manfred Bernhardt. Schließlich sei alles von der Klaus-Tschira-Stiftung finanziert worden und biete der Universität und privaten Mietern gleichermaßen Platz. Insgesamt beherbergen die beiden Gebäudeteile auf 71 000 Quadratmetern neben einer Bibliothek und einem Hörsaal 16 Seminarräume, 14 Teeküchen und 250 Büros.

Einen Seitenhieb auf den Passivhausstandard konnte sich Bernhardt dabei nicht verkneifen: "Ich erzähle dem Herrn Würzner immer: Das ist großer Mist!" Man denke zu viel über Wärmedämmung nach und vergesse dabei, dass sich im Sommer ein echtes Kühlproblem ergebe. "Bei Privatbauten ist der Passivhausstandard prima, bei gewerblichen Bauten nicht." Das Mathematikon werde daher mit einer sogenannten Bauteilaktivierung gekühlt, also mit kaltem Wasser, das in Rohrleitungen durch die Betondecken fließt. Deshalb gebe es in dem Gebäude auch so viele unverputzte Betonflächen.

Neben dieser Liebe zum Beton gab es jedoch noch ein anderes Detail, das für Verwunderung sorgte: Warum steht im Hörsaal eine altmodische Schreibtafel? "Die Mathematiker können nur mit Kreide denken", lachte Architekt Rainer Schneider. Zwar habe man diese Marotte berücksichtigt und sogar eine kleine Rinne für das Wischwasser vorgesehen. "Aber es wird mit einem solchen Elan gewischt, dass der ganze Boden überschwemmt ist."

Anschließend ging es in den Süden des Neuenheimer Feldes, wo unlängst die Marsilius-Arkaden eingeweiht wurden. "Einer der ganz wenigen Orte in Heidelberg, wo man glaubt, in einer Großstadt zu sein", schwärmte Bauherr Andreas Epple. Früher stand hier ein heruntergekommenes Schwesternheim, das mit Graffiti vollgesprüht war. Am liebsten hätte er das Gebäude weggesprengt, doch da man sich in einem Klinikbereich befinde, hätte man eine Alternative finden müssen. Also rollte der schwerste Abrissbagger Deutschlands an - was wiederum bedeutete, dass die Straßen extra verstärkt werden mussten.

Sorgen wie diese gehören mittlerweile jedoch der Vergangenheit an, im April wurden die drei Türme eingeweiht. Eine ökumenische Einrichtung fand auf den 27 000 Quadratmetern genauso Platz, wie Appartements, Büros, das Uniklinik-Rechenzentrum sowie das Marsilius-Kolleg, in dem Wissenschaftler an interdisziplinären Projekten forschen.

Zuletzt lud Stephan Weber die Besucher dann in sein zweites Wohnzimmer ein: den Tankturm, wo er mit seinen beiden Partnern Stefan Loebner und Armin Schäfer sein Architekturbüro eingerichtet hat. 1925 bis 1928 gebaut, betankte der Wasserturm jahrzehntelang Dampflokomotiven. "1972 fuhr die letzte Bahn, dann fiel der Turm in einen Dornröschenschlaf", erklärte Schäfer. Dennoch habe sich das Gebäude in einem wunderbaren Zustand befunden, als sie sich vor zwei Jahren daran machten, dem Haus neues Leben einzuhauchen. Zumal die Architekten sehr auf Denkmalschutz bedacht sind. "Wir wollten die Patina erhalten", betonte Schäfer. Seit 2015 sind die Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Nun wolle man das Backsteingebäude direkt am neuen "Bauhaus" noch stärker der Öffentlichkeit zugänglich machen. Eine Gastronomie sei in Planung, viele Räume für Veranstaltungen mietbar. Der ausgefallenste Ort ist sicherlich der alte Tank: In fast 30 Metern Höhe gelegen, kann man es sich hier am Kaminfeuer gemütlich machen oder auf dem Balkon einen wunderbaren Blick über Heidelberg genießen. Kein Wunder, dass fast alle Besucher von dem Raum und dem Ausblick schwärmten.

Doch damit endete bereits der gefühlte Konsens während der Führungen. Das Mathematikon? Für manche sehr schick, für andere zu modern. Die Marsilius-Arkaden? Für manche sehr gelungen, für andere zu nichtssagend. Und der renovierte Tankturm? Für manche großartig, für andere geradezu furchtbar wegen des vielen Rosts. Architektur ist und bleibt in Heidelberg umstrittenen - eben weil sich Bürger dafür besonders interessieren.