Von Philipp Neumayr

Wollte man die Herausforderungen und Probleme der heutigen Zeit jemandem anvertrauen, dann wäre es wohl der alte Riese Atlas. Schließlich hat der - glaubt man dem Mythos - die Bürde des Erdballs schon einmal auf sich genommen. Doch leben wir nun mal nicht in einer Welt, in der sich Verantwortung auf irgendwelche sagenumwobenen Figuren abwälzen lässt.

Die Zukunft unseres Planeten, sie muss - Künstliche Intelligenz hin oder her - vor allem von den Menschen selbst geschultert werden. Aber sind wir dazu überhaupt fähig? Und wenn ja, wie stellen wir das eigentlich an? Das sind Fragen, die auch die Organisatoren des "Heidelberger Symposiums" seit geraumer Zeit beschäftigen. Fragen, die gerade ganz oben auf deren Agenda stehen. Denn die Neuauflage des traditionsreichen interdisziplinären Austausches, der heute wieder startet, steht dieses Mal ganz im Zeichen des Themas "verAnworten".

"Ich denke, damit treffen wir den aktuellen Zeitgeist ganz gut", sagt Konrad Glosemeyer. Der 21-jährige Student der Geschichtswissenschaft und Anglistik ist einer von insgesamt 25 Freiwilligen des "Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur", die das diesjährige Symposium auf die Beine gestellt haben.

"Wer übernimmt heutzutage überhaupt Verantwortung, wer steht für Entscheidungen gerade? Wer gibt Antworten auf die Fragen, die uns beschäftigen? Darum dreht sich in den kommenden Tagen alles", erklärt Glosemeyer. Denn: "Je weiter die gesellschaftliche Entwicklung voranschreitet, desto mehr ist jeder Einzelne gefragt, Verantwortung zu übernehmen - und auch Antworten zu geben", ergänzt Mitorganisator Julius Mildenberger, 22 Jahre alt und Physiker.

Antworten geben, das sollen in diesem Jahr Menschen ganz unterschiedlicher Couleur. Insgesamt mehr als 40 Referenten aus dem In- und Ausland. Darunter renommierte Redner wie Ex-Bundespräsident Christian Wulff, die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Peter Praet.

Aber auch diejenigen, mit ganz anderen Lebensgeschichten. Wie die syrischen Zwillinge Nour und Nawar Aleid, die einen Einblick in persönliche Wertvorstellungen und heimische Gepflogenheiten geben. Oder Tobi Rosswog, der aus eigener Erfahrung berichtet, dass es möglich ist, kein Geld zu haben - und trotzdem glücklich zu sein.

Wem all das zu weit von der praktischen Lebenswelt entfernt ist, der kann bei der Suche nach Antworten und Verantwortung natürlich auch selbst Hand anlegen, etwa im Rahmen einer Kleidertauschparty, beim Selbstverteidigungskurs oder im Meditationsworkshop. Ein besonderes Highlight: die Veranstaltung "Student share Ideas". Angelehnt an das Format der "TED Talks" bietet sich den Heidelberger Studenten und ihren Ideen dabei die große Bühne. "Eine einmalige Möglichkeit!", verspricht Glosemeyer.

Welche der insgesamt 35 Veranstaltungen schlussendlich einen Besuch wert sind, müsse aber jeder für sich entscheiden. Mitorganisatorin Lea Kampfmann jedenfalls empfiehlt: "Einfach reinsetzen, ausprobieren und inspirieren lassen." Die 21-jährige VWL-Studentin war schon im vergangenen Jahr als Helferin mit von der Partie - und bekam Lust auf mehr. "Es ist einfach ein schönes Gefühl, gemeinsam mit so vielen jungen, motivierten Leuten an einem Projekt zu arbeiten."

Fast ein komplettes Jahr haben die Studenten am Gelingen der dreitägigen Veranstaltung gefeilt - und dafür die ein oder andere Stunde Freizeit geopfert. "Die Organisation eines Symposiums ist eigentlich wie ein zweiter Nebenjob", sagt Katharina Supp. Vor allem in den vergangenen zwei Wochen sei daher kaum noch Zeit für anderes gewesen. Denn das ist für gewöhnlich die Phase der Vorbereitung, in der es besonders hoch hergeht: "Pressearbeit, Aufbau, Flyer: So kurz vor dem Startschuss war der Trubel noch einmal groß", sagt Nildan Oktay.

Jetzt aber ist alles bereitet. "Eigentlich kann nichts mehr schiefgehen", sagt Glosemeyer. Und falls doch, so leistet am Ende ja vielleicht der alte Atlas ein wenig mythologischen Beistand. Der grüßt nämlich in diesem Jahr von den traditionellen Symposium-Jutebeuteln.