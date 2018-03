RNZ. Immer noch keine freie Fahrt in der Sofienstraße: Auch die erneute Probe aus den Wasserleitungen, die die Stadtwerke für die Verlegung in der Sofienstraße vorbereiten, hat keine ausreichend guten Werte der Wasserqualität ergeben. Derzeit werden die Rohre erneut desinfiziert und gespült, danach folgen einige Tage, in denen noch einmal Proben genommen werden. Voraussichtlich am 5. Oktober kann die Wasserleitung ans Netz gehen. Danach kann mit den Asphaltarbeiten begonnen werden.

Für den Heidelberger Herbst wird die Baugrube im Laufe des heutigen Freitags vorübergehend provisorisch geschlossen: So kann der Verkehr am Festwochenende in der Sofienstraße auf beiden Fahrstreifen fließen. Am Montag, 26. September, gehen die Bauarbeiten dann mit einspuriger Verkehrsführung weiter.