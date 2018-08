Heidelberg. (RNZ/rl) Die Sofienstraße wird kommende Woche nur mit Einschränkungen wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Stadt Heidelberg am Mittwoch mit. Die Vollsperrung werde am kommenden Montag beendet, sodass die Fahrt nach Neuenheim wieder möglich ist. Allerdings müssten in Höhe der Hauptstraße noch bislang unvorhergesehene Arbeiten an den Wasserleitungen durchgeführt werden. Die Sofienstraße bleibt daher nächste Woche im Bereich Plöck bis Buszufahrt halbseitig gesperrt.

Der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Baugrube vorbeigeleitet. Die Durchfahrt für den Radverkehr ist frei, aufgrund der beengten Platzverhältnisse bleibt die Umleitungsempfehlung über die Plöck, Neugasse, Hauptstraße und Fahrtgasse zum Neckarstaden bestehen. Die Zufahrt zur Tiefgarage Darmstädter Hof Centrum ist möglich.



Die Leitungsarbeiten seien notwendig, um die Qualität des Trinkwassers sicherzustellen: "Trotz Vorsichtsmaßnahmen bei der Verlegung entspricht die Wasserqualität in dem neuen Teilstück noch nicht dem erforderlichen Standard, so dass wir es noch nicht in das bestehende Netz einbauen konnten", sagt Ellen Frings, Pressesprecherin des Unternehmens. Voraussichtlich am kommenden Dienstag, 13. September, soll die Leitung dann am Netz sein. Ab dann könne mit den Asphaltarbeiten begonnen werden.